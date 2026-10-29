Arrancan este viernes los paros parciales en el Metro de Granada con servicios mínimos del 60%

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GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 30 de octubre está prevista la primera jornada de paros parciales convocados por los trabajadores del Metro de Granada y que afectarán a su habitual funcionamiento. La Junta de Andalucía establece un 60% de servicios mínimos en este medio de transporte en la capital y su área metropolitana.

En una publicación en su perfil oficial en redes sociales, consultado por Europa Press, el suburbano de Granada da cuenta sobre los servicios mínimos del 60%, a la vez que informa sobre los intervalos de paso previstos tanto el viernes 30 como el próximo martes 3 de noviembre.

Así, fuentes sindicales han comunicado que las franjas de los paros parciales para este viernes 30 de octubre son de 7,00 a 9,30, de 13,00 a 14,30 horas y de 19,30 a 22,00 horas. Por su parte, Metro de Granada comunica que los intervalos de paso previstos serán de seis minutos y medio entre las 15,30 y las 19,30 horas; de diez minutos de 6,30 a 7,00 horas y de 10,30 a 13,00 horas; de trece minutos entre las 7,00 y las 10,30 horas y entre 13,00 y las 15,30 horas; y de 15 minutos entre las 23,00 y las 2,00 horas.

En cuanto al martes 3 de noviembre, los sindicatos han establecido los paros parciales de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 horas y de 19,00 a 21,30 horas. Y Metro de Granada señala que las previsiones de intervalos de paso para ese día son: Seis minutos y medio entre 16,30 y 19,00 horas; diez minutos entre 6,30 y 7,00 y entre 10,30 y 13,00 horas; y de trece minutos de 7,00 a 10,30, de 13,00 a 16,30 horas, y de 19,00 a 23,00 horas.

Desde Metro Granada recuerdan que se requieren entre 60 y 90 minutos para la incorporación de trenes y recuperar los horarios habituales tras cada paro, por lo que los tiempos pueden variar.

Además, fuentes de la Consejería de Movilidad de la Junta consultadas por Europa Press señalan que en la jornada de paros parciales, se informará en línea a través de teleindicadores de estaciones y megafonía.

REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES

A principios del presente mes de octubre el Comité de Empresa del Metro de Granada informó de la convocatoria de un calendario de paros comprendidos entre el 30 de octubre y el 7 de enero de 2027 ante el "bloqueo" de las negociaciones del convenio colectivo y que incluye 25 jornadas de paros parciales y cuatro de huelga total, estas últimas los días 27 y 28 de noviembre junto al 28 de diciembre y 5 de enero.

La plantilla de 160 trabajadores reclaman condiciones dignas y homologables a las del resto de metros andaluces, así como mejoras que garanticen tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio.

En el mes de octubre, el transporte público tendrá paros parciales en la jornada del viernes 30, mientras que en noviembre están previstos los días 3, 4, 6, 11, 12, 13, 16, 17 y 20, y durante diciembre, los días 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23. Los paros parciales se mantendrán a comienzos del próximo año durante las jornadas del 4, 7 y 8 de enero.

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press han señalado la disposición de la representación de los trabajadores para seguir negociando con la empresa Avanza y alcanzar un acuerdo que ponga fin a los paros.

EL PAPEL DE LA CONSEJERÍA

Precisamente en cuanto a la negociación entre Avanza y el Comité de Empresa de Metro de Granada, la Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta ha expresado su "total respeto a las decisiones que adopten" los representantes de los trabajadores, pero, como han señalado desde el inicio del conflicto laboral por la negociación del nuevo convenio colectivo, instan a la dirección de Avanza y a los propios representantes sindicales a que acerquen posturas para que se puedan desconvocar los paros programados, y evitar así la afección y molestias a los usuarios del Metro de Granada.

"Somos conscientes del esfuerzo que está planteando sobre la mesa la dirección de Avanza, que ya hecho hasta cuatro ofertas para el nuevo convenio, la última con un incremento salarial acumulado para los próximos cuatro años del 25,35%, así como medidas de mejora organizativas y de conciliación laboral, y confiamos en la voluntad de las partes para continuar trabajando en un acuerdo que desbloquee el nuevo convenio y ponga fin a los paros", señalan desde la Consejería.