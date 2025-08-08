Arroyo del Ojanco (Jaén) recupera la cobertura telefónica tras nueve días sin servicio

Fachada del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco - AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO

ARROYO DEL OJANCO (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

Arroyo del Ojanco (Jaén) ha recuperado la cobertura telefónica tras nueve días sin servicio por el desacuerdo entre la operadora responsable de la antena y el propietario de los terrenos donde se asienta la misma.

El alcalde, José Berrio (PP), ha indicado que desde este jueves ya hay servicio telefónico y que las partes en conflicto han alcanzado un acuerdo que estará vigente los próximos 25 años, lo que da estabilidad al servicio.

Tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación del Gobierno en Jaén han colaborado para que finalmente hubiera acuerdo y se pudiera restablecer la telefonía.

El origen del problema, según se recogió en un informe municipal, se debió a que propietario del terreno donde se asienta la antena denunció el contrato con la propietaria de la torre y de la operadora "al no cumplir las condiciones que exige la normativa de telecomunicaciones".

La denuncia del propietario, según el Ayuntamiento, se produjo tras haber detectado "un estado completo de abandono en el mantenimiento de la torre de servicio de telefonía móvil de las operadoras, con numerosas deficiencias". Una vez denunciado el contrato, el siguiente paso fue dejar de prestar el servicio.

El Ayuntamiento habilitó desde este miércoles una ventanilla única para realizar reclamaciones a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones "de cara a futuras indemnizaciones por falta de suministro y daños".

Un informe municipal señaló que estar sin cobertura desde el 29 de julio estaba conllevando "riesgos para la seguridad ciudadana, aislamiento, afectación del funcionamiento de los servicios públicos e impacto negativo en la actividad económica" de este municipio de poco más de 2.000 habitantes.