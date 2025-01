El arzobispo de Granada advierte sobre el aumento de procesiones extraordinarias: "No es una oferta de Fitur"

GRANADA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha indicado este miércoles que la actividad cofrade "es una riqueza de fe del pueblo" que hay que mantener, advirtiendo de las "consecuencias" que puede conllevar el aumento de procesiones extraordinarias. "No es una oferta de Fitur" sino que "hay dimensiones más profundas que el puro aspecto atractivo o estético o turístico entre comillas de una hermandad", ha aseverado.

En un encuentro en el edificio de la Curia con los medios de Granada con motivo de la festividad litúrgica de San Francisco de Sales, patrón de periodistas y comunicadores, Monseñor Gil Tamayo, preguntado por cuestiones relativas a las hermandades de la capital granadina, ha apuntado a las normas estipuladas en la archidiócesis en relación con la organización de procesiones extraordinarias o la solicitud de nuevas coronaciones canónicas.

"No se trata de sacar aquí para fomentar el turismo a los santos a la calle, esto es otra cosa" siendo necesario "respetar el tiempo litúrgico" para las estaciones de penitencia que es la Semana Santa, en tanto de lo contrario pueden terminar estando "todos los días" con salidas con las "consecuencias en la movilidad en la ciudad", y con lo que conlleva ello también en relación con la seguridad.

"No es una oferta de Fitur" sino que "hay dimensiones más profundas que el puro aspecto atractivo o estético o turístico entre comillas de una hermandad". Si no se tiene en cuenta, ha proseguido Gil Tamayo, "nos estamos cargando la Semana Santa" y "a eso no estamos dispuestos los obispos".

En este contexto, el arzobispo de Granada ha pedido no caer en postulados "escépticos" ni en los de quienes "se creen que la Semana Santa es aquí la fiesta de primavera", todo ello en una charla con los periodistas en la que ha resaltado, entre otros asuntos internos, la organización de la Curia con "papeles de la mujer en ámbitos directivos en la diócesis" en los que se van a seguir "dando pasos".

En cuanto al diaconado permanente, con varones casados que accederán a la ordenación de diácono, con unas funciones determinadas, el arzobispo ha indicado que tiene prevista una primera ordenación en el último trimestre de este año.