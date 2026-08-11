Asaja Andalucía reclama el "restablecimiento urgente" de la recolección nocturna en el olivar en seto

Imagen de archivo de un olivar. - ASAJA

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Andalucía ha reclamado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente el restablecimiento, a la mayor brevedad posible, de la recolección nocturna de aceituna en los olivares en seto andaluces, una práctica que aporta importantes ventajas agronómicas, laborales y de calidad y cuya limitación se adoptó a raíz de unas estimaciones de impacto sobre la avifauna que los estudios posteriores han rebajado de forma considerable.

La organización considera necesario avanzar hacia una regulación proporcionada y basada en los resultados obtenidos durante los últimos años, permitiendo nuevamente esta modalidad de cosecha en la mayor parte de la superficie de olivar en seto y reservando posibles restricciones únicamente para aquellas zonas o circunstancias concretas donde se acrediten afecciones específicas, según ha señalado la entidad en una nota de prensa.

Así, la recogida nocturna es una práctica "ampliamente valorada" por el sector porque contribuye a preservar la calidad del fruto. Las temperaturas nocturnas más bajas de finales de septiembre, octubre y noviembre permiten que la aceituna llegue en mejores condiciones a la almazara, con menos daños mecánicos y una menor fermentación, favoreciendo así la conservación de sus cualidades.

Este mismo criterio se aplica desde hace años en otros cultivos como la uva o la almendra, donde la recolección nocturna se utiliza para proteger la calidad de la producción.

Además, diversos estudios científicos han puesto de manifiesto que las bajas temperaturas durante la cosecha contribuyen a preservar mejor los aromas y compuestos responsables de la calidad de los aceites de oliva virgen extra.

Investigaciones publicadas por centros especializados como el Ifapa y el Instituto de la Grasa del CSIC concluyen que la recogida nocturna mejora las características organolépticas del aceite, especialmente en zonas donde las temperaturas diurnas siguen siendo elevadas durante la campaña.

Asaja-Andalucía ha enmarcado que la polémica sobre esta práctica surgió en 2019 tras la difusión de un informe que atribuía a la recolección nocturna una elevada mortalidad de aves. Sin embargo, los estudios desarrollados posteriormente por las consejerías competentes "han dibujado un escenario muy diferente".

Entre sus principales conclusiones destaca que los niveles de mortandad observados son muy inferiores a los difundidos inicialmente y que la afección se concentra prácticamente en una única especie, la curruca capirotada, entre las 66 especies identificadas en los trabajos de seguimiento.

Asimismo, durante estos años se han ensayado diversas medidas disuasorias, como la cetrería, dispositivos acústicos, sistemas láser, robótica o equipos de gas, con el objetivo de minimizar la presencia de aves durante la cosecha.

Estos trabajos han permitido ampliar el conocimiento técnico disponible y avanzar hacia soluciones cada vez más precisas y focalizadas.

Desde la suspensión temporal de esta práctica se han seguido realizando investigaciones para compatibilizar la actividad agraria con la conservación de la biodiversidad.

En este sentido, Asaja-Andalucía mantiene su disposición a colaborar con la Administración y con los centros de investigación para profundizar en los resultados obtenidos y promover estudios dirigidos específicamente a aquellas especies o zonas donde pudieran detectarse incidencias concretas.

Además, la organización agraria ha considerado que "carece de sentido" mantener una limitación generalizada cuando la evidencia acumulada apunta a un problema mucho más reducido de lo que inicialmente se trasladó y cuando existen alternativas para aplicar medidas correctoras selectivas allí donde puedan resultar necesarias.

En este sentido, la recuperación de la recolección nocturna permitiría adaptar mejor las labores agrícolas a un contexto marcado por el incremento de las temperaturas diurnas. "Cada vez son más los trabajadores y empresas que optan por desarrollar parte de su actividad durante las horas nocturnas para reducir la exposición al calor y mejorar las condiciones de trabajo en el campo", ha señalado.

Por todo ello, Asaja-Andalucía ha reiterado su petición de restablecer cuanto antes la recolección nocturna en el olivar en seto, "una práctica que aporta calidad, competitividad y adaptación climática al sector oleícola andaluz y que, a la luz de los estudios realizados durante los últimos años, puede compatibilizarse con la protección de la fauna mediante medidas específicas, proporcionadas y basadas en el conocimiento científico disponible".