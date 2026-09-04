Asaja Córdoba aplaude que la Junta "reclame investigar" las importaciones de aceite de Túnez

Archivo - Producción de aceite virgen extra en una almazara andaluza. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha valorado "positivamente" la petición de la Junta de Andalucía al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para "investigar el impacto que puede estar teniendo sobre el mercado español la entrada de aceite de oliva procedente de Túnez".

En este sentido y en una nota, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha considerado "muy necesario" este paso y ha subrayado que la organización agraria lleva tiempo reclamando que se aclare "qué está ocurriendo con las importaciones de aceite tunecino, tanto en relación con los volúmenes que están entrando como con las condiciones en las que se producen estas operaciones y su posible influencia sobre el mercado nacional".

Para Adell, resulta "imprescindible conocer con total transparencia la procedencia, cantidades, condiciones y destino de estas importaciones", así como "determinar si están teniendo alguna incidencia en la formación de los precios que reciben los olivareros".

La organización ha señalado que la evolución actual de las cotizaciones presenta "una distorsión que debe ser analizada", ya que los precios en origen "no están respondiendo a la realidad económica del sector ni a la situación de disponibilidades y mercado".

En este sentido, Adell ha remarcado que ya solicitó el pasado mes de junio a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que "aclarara el error detectado en los datos correspondientes al mes de mayo y que revisara de forma exhaustiva la información aportada durante los meses anteriores de la campaña".

La organización advirtió entonces de "la enorme importancia que tienen la transparencia y la fiabilidad de los datos oficiales", puesto que "cualquier desviación puede generar expectativas equivocadas en el mercado y provocar consecuencias directas sobre las cotizaciones percibidas por los productores".

Asaja Córdoba ya puso de manifiesto, además, que las disponibilidades eran "ajustadas" y que las existencias "se encontraban por debajo de la media de las tres campañas anteriores, una circunstancia que debería reflejarse con mayor claridad en el comportamiento del mercado y en la formación de los precios".

Por ello, Asaja Córdoba ha insistido ahora en la necesidad de "llegar al fondo de las causas que están provocando esta situación, aclarando tanto la incidencia que puedan estar teniendo las importaciones procedentes de Túnez como cualquier otro factor que pueda estar alterando la formación normal de los precios".

Finalmente, Asaja Córdoba ha aplaudido la petición de la Junta de Andalucía y ha reclamado al Ministerio que actúe con "rapidez y máxima transparencia", porque "los olivareros necesitan conocer qué está sucediendo realmente en el mercado y contar con unos precios que respondan a la realidad económica del sector y permitan garantizar la rentabilidad de sus explotaciones".