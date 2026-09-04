La Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez será sede del VII Campeonato del Mundo de Equitación de Trabajo

Archivo - Concurso de doma clásica internacional en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera (Cádiz), fundación dependiente de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, acogerá por primera vez en la historia de esta disciplina en España la séptima edición del Campeonato del Mundo de Equitación de Trabajo desde el martes 8 al domingo 13 de septiembre.

Esta cita de referencia internacional contará con la presencia de 74 de los mejores binomios procedentes de 22 países diferentes, como ha indicado la Junta en una nota.

En concreto, participarán caballos y jinetes de Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Méjico, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Estados Unidos y España, ésta última, destacada pionera en esta especialidad y vigente subcampeona del mundo.

El equipo español lo integrarán Sebastián López, José Ríos, Joan Crespo y Antonio Hernández, estos dos últimos alumnos de la Real Escuela. Francisco Javier Colmenero será el Jefe de Equipo.

El campeonato contará también con un equipo de oficiales de reconocido prestigio mundial, garantizándose así el máximo nivel técnico y deportivo.

Dicha disciplina, que puede ser definida como el proceso de adiestramiento que recibe un caballo con el objeto de potenciar sus habilidades y adquirir las destrezas necesarias para el trabajo con el ganado, celebrará esos días las pruebas de Doma, Manejabilidad, Velocidad y Trabajo con vacas en el nivel de Domados Senior.

La primera de ellas se desarrollará en la pista de competición situada en la fachada posterior del palacio Recreo de las Cadenas, mientras las otras tres pruebas tendrán lugar en la pista del galopadero.

Para esta ocasión, las entradas podrán ser adquiridas al precio de 16 euros para los adultos y de 10,50 euros para los niños. Asimismo, también se pondrán a la venta abonos, tanto de 50 euros como de 30 euros.

La compra de los tiques podrá realizarse a través de la página web de la fundación o en las propias taquillas, cuyo horario es de 8,00 horas a 20,00 horas.

El martes 8 se dará comienzo con la inspección veterinaria, pistoletazo de salida para cinco días de frenética actividad. Así, los horarios aproximados de las pruebas, que pueden verse modificados, serán de 9,30 horas a 13,30 horas y de 15,30 horas a 19,00 horas.

La Junta ha indicado que se instalarán gradas con capacidad para 1.000 espectadores para permitir el disfrute de la competición. Toda aquella persona que lo desee podrá disfrutar de una zona comercial habilitada con diferentes expositores que mostrarán productos exclusivos.

Además, como muestra de agradecimiento y hospitalidad hacia los participantes, la institución ofrecerá una cena de gala como clausura del campeonato, la cual tendrá lugar el sábado 12 de septiembre en el Museo del Enganche.

El director de la Real Escuela, Rafael Olvera, ha manifestado el orgullo de que esta entidad ejerza de anfitriona de un evento deportivo "de primer nivel", siendo sede y "referente de las más importantes competiciones ecuestres tanto nacionales como internacionales".

Prueba de ello, continuado, es que tras este mundial, justo el siguiente fin de semana, acogerá, nuevamente, la celebración de la Copa del Rey de Doma Vaquera.