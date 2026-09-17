Asaja Córdoba celebra que Planas defienda mantener las ayudas de la PAC a los agricultores jubilados

Archivo - Un agricultor en el campo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha valorado positivamente las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a favor de mantener las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a los agricultores ocasionales, principalmente los jubilados, por su contribución a evitar el abandono de las tierras agrícolas.

Según ha indicado la organización en una nota, esta posición coincide con la petición que Asaja ha realizado para que la futura PAC 2028-2034 "no excluya a los agricultores por el mero hecho de haber alcanzado la edad de jubilación". Por ello, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha pedido que la posición expresada por Luis Planas se traduzca en "una defensa firme durante las negociaciones europeas y en la corrección de la propuesta de exclusión de los jubilados".

La futura PAC debe "respaldar el mantenimiento de la actividad agraria, evitar el abandono de tierras y facilitar el relevo generacional sin dejar atrás a quienes siguen contribuyendo al cuidado y la viabilidad del campo", ha afirmado.

Asimismo, la organización agraria ha señalado que "no es aceptable que se pretenda utilizar la edad como criterio automático para retirar las ayudas a agricultores que continúan vinculados a sus explotaciones y a la actividad agraria". Así, Asaja Córdoba ha subrayado que "muchos agricultores jubilados siguen participando en la gestión y el mantenimiento de sus explotaciones familiares, contribuyendo a conservar las tierras en producción". Por ello, considera que prescindir de este colectivo "puede poner en riesgo la continuidad de explotaciones en las que el relevo generacional se produce de manera progresiva".

De este modo, Asaja Córdoba estará "en alerta y seguirá de primera mano los borradores instando a las administraciones a defender la agricultura debido a la importancia que tiene este sector en Andalucía del que dependen muchas familias".