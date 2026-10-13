Asaja Córdoba llama a agricultores a denunciar los precios de la aceituna hojiblanca de verdeo "por debajo de costes"

Cartel informativo de Asaja. - ASAJA CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha hecho un llamamiento a los agricultores de la provincia para que denuncien, a través de la organización, "los precios que se están pagando esta campaña por la aceituna hojiblanca de verdeo, que se sitúan por debajo de los costes de producción".

Tal y como ha informado la asociación en una nota, según el estudio de costes publicado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (Aemo), "producir un kilo de hojiblanca de verdeo cuesta 0,75 euros". Sin embargo, Asaja Córdoba "tiene constancia de que en los puestos de compra se están ofreciendo precios inferiores a 0,60 euros por kilo, es decir, al menos 13 céntimos por debajo de lo que cuesta producirla".

Al respecto, ha añadido Asaja, "la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe expresamente la destrucción de valor". De este modo, "cada operador debe pagar al anterior un precio igual o superior a su coste de producción, y ese precio debe figurar en un contrato por escrito, firmado antes de la entrega".

"No podemos permitir que el agricultor entregue su aceituna a pérdidas. La ley está para cumplirse y la herramienta para hacerla cumplir es la denuncia", han afirmado desde la organización agraria.

Por ello y para poner la denuncia, Asaja Córdoba ha pedido a los agricultores afectados que "acudan a sus oficinas con toda la documentación de que dispongan. Por ejemplo, contrato de compraventa, o indicación de que no se les ha facilitado; albaranes de entrega y tiques de pesada, liquidaciones, facturas o justificantes de pago; cualquier comunicación del precio ofrecido (carteles, mensajes, fotografías) e identificación y ubicación del puesto de compra".

Con esas pruebas, Asaja Córdoba "dará traslado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y solicitará que inspeccione los puntos de compra y compruebe los términos de las operaciones". La organización ha remarcado que la AICA "garantiza la confidencialidad del denunciante".