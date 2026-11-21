Archivo - (Foto De ARCHIVO) Fachada De Una Oficina De Empleo, A 2 De Septiembre De 2026- JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

A menos de dos semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las cinco principales formaciones políticas de ámbito nacional -Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Vox, Frente Amplio y Podemos- han definido sus programas en materia laboral.

A continuación se recogen las principales propuestas de los partidos en materia de empleo.

¿QUÉ PLANTEA CADA PARTIDO SOBRE EL SALARIO MÍNIMO?

PSOE y Frente Amplio: proponen blindar por ley un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del 60% del salario medio y mantener su exención fiscal. Ambos partidos plantean además prohibir que el SMI pueda ser absorbido o compensado mediante complementos o pluses salariales.

PP: plantea actualizar el SMI en el marco del diálogo social, con la participación de sindicatos, empresarios y expertos. Propone, además, garantizar por ley que quienes cobren el salario mínimo no paguen IRPF. Por su parte, Vox no cuenta con medidas sobre el SMI en su programa electoral.

Podemos: aboga por aumentar el SMI hasta los 1.800 euros al mes en una legislatura y establecer por ley que nunca pueda ser inferior al 75% del salario mediano. Defiende también que la pensión mínima contributiva se equipare al SMI y que la pensión no contributiva alcance el 80% de esta referencia.

¿QUÉ SE PROPONE PARA MEJORAR LOS SALARIOS?

PSOE: propone fomentar que las empresas compartan con sus plantillas parte de sus beneficios y ganancias de productividad, con especial atención a las grandes compañías rentables y a las pymes. Para estas últimas, prevé ayudas públicas condicionadas a mejoras verificables en salarios, formación y estabilidad laboral.

Contempla crear un Observatorio de Salarios y Productividad y elevar a rango legal el Observatorio de Márgenes Empresariales. Apuesta por una ley de 'salarios justos' que aumente la tributación de las empresas cotizadas cuya ratio entre la retribución total de su ejecutivo principal y la mediana de su plantilla supere 100 a 1, con un tramo superior a partir de 200 a 1.

PP: no plantea medidas específicas para elevar los salarios. Critica que el salario mínimo se haya convertido en el salario "más común" y señala las dificultades de los jóvenes para emanciparse, de los autónomos para afrontar sus cuotas y de las empresas para crecer. Propone, además, publicar anualmente un informe sobre el impacto de la inmigración en el empleo, los salarios, la vivienda y las cuentas de la Seguridad Social.

Vox: plantea "revitalizar la economía" para impulsar el empleo, mejorar los salarios y aumentar la riqueza. Propone también mejorar los sueldos del sector de la defensa, de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Frente Amplio: aboga por un impuesto del 30% para las grandes empresas que aumenten sus beneficios sin trasladar ese crecimiento a los salarios de sus trabajadores. El gravamen se aplicaría a compañías con una facturación superior a 50 millones de euros y recaería sobre la parte del beneficio de explotación que supere la media de los tres ejercicios anteriores, siempre que las subidas salariales de la plantilla no alcancen la inflación anual o el incremento pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), si este último es mayor. Las empresas que igualen o superen esa referencia salarial quedarían exentas del impuesto.

Defiende también limitar y hacer más transparente la remuneración de los altos directivos. Para ello, prevé vincular sus salarios variables a objetivos de largo plazo, como la inversión productiva, la creación de empleo y la sostenibilidad; obligar a las empresas a publicar la diferencia entre lo que cobran sus directivos y el salario medio de sus trabajadores; y establecer límites salariales para los responsables de empresas públicas y entidades que reciban ayudas públicas extraordinarias.

Podemos: advierte de que los grandes beneficios empresariales crecen mucho más deprisa que los salarios. Por ello, propone una distribución "justa" de los beneficios empresariales y defiende un modelo que permita trabajar menos y cobrar más. Propone también garantizar la subida automática de los salarios conforme al coste de la vida.

DE 37,5 A 30 HORAS: LAS PROPUESTAS SOBRE LA JORNADA LABORAL

PSOE: quiere completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas e incentivar los avances en la negociación colectiva hacia las 35 horas, sin perder salario.

Plantea, además, reformar la regulación del contrato a tiempo parcial para exigir que se justifique de forma precisa la causa por la que no se formaliza un contrato a jornada completa y establecer que, cuando la jornada pactada, incluidas las horas complementarias, supere el 80% de la jornada ordinaria, el contrato se considere celebrado a jornada completa.

PP: propone potenciar la flexibilidad del horario laboral y los bancos de horas para que los trabajadores con hijos o personas dependientes a su cargo puedan adaptar parte de su jornada a sus necesidades familiares, acumulando y recuperando horas dentro de unos márgenes acordados. Plantea también facilitar horarios flexibles de entrada y salida. Vox, por su parte, no presenta propuestas sobre la jornada laboral.

Frente Amplio: defiende implantar la jornada de 37,5 horas y las 35 horas en el sector público, prohibir su compensación mediante horas extraordinarias y exigir la subida proporcional del salario hora en los contratos a tiempo parcial. Su objetivo es reducir progresivamente la jornada hasta las 32 horas semanales.

Propone, además, hacer de la jornada continua la forma habitual de organización del trabajo y limitar las jornadas partidas a supuestos justificados por negociación colectiva.

Podemos: propone reducir la jornada laboral a 30 horas semanales durante la legislatura, comenzando con una bajada a 35 horas, con la posibilidad de reducir la semana laboral a cuatro días en función del trabajo concreto, los tiempos de desplazamiento y la voluntad del trabajador.

Aboga también por prohibir las horas extraordinarias sin compensación en descanso y reducir la jornada en los sectores sanitario y educativo.

En esta línea, PSOE y Frente Amplio coinciden en implantar un registro horario digital y fiable.

Asimismo, PP propone reforzar el control del absentismo injustificado, agilizar la gestión de las bajas laborales mediante la Seguridad Social y las mutuas y premiar a las empresas que mejor gestionen la incapacidad temporal.

¿QUÉ DICEN LOS PARTIDOS SOBRE EL TELETRABAJO?

Frente Amplio: aboga por regular el teletrabajo para garantizar que sea voluntario y reversible en los puestos cuyas funciones lo permitan. Prevé además que las empresas asuman los gastos y proporcionen los equipos necesarios para trabajar a distancia.

PP: propone impulsar el teletrabajo en las zonas en riesgo de despoblación y facilitarlo a las personas con hijos o familiares dependientes a su cargo, siempre que la naturaleza del puesto lo permita.

Podemos: plantea implantar dos días de teletrabajo a la semana en todos los puestos en los que sea posible.

REFORMAS LABORALES, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SINDICATOS

PSOE: propone aprobar una Ley de Negociación Colectiva que refuerce el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales para mejorar las condiciones de trabajo.

PP: plantea reforzar la Inspección de Trabajo y endurecer las sanciones a quienes "trafican con contratos simulados", protegiendo los derechos de los trabajadores.

Vox: propone derogar la legislación laboral aprobada por el Gobierno de Sánchez, al considerar que ha aumentado la precariedad, desincentivado la contratación y favorecido a los sindicatos mayoritarios en detrimento de los trabajadores. Plantea también reducir progresivamente hasta su eliminación total las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG, observatorios y otros organismos.

Frente Amplio: defiende reforzar la representación sindical en las microempresas (de seis trabajadores o menos) mediante delegados compartidos entre negocios de un mismo sector y territorio.

Prevé, además, establecer por ley la representación democrática de las plantillas en los consejos de administración: un tercio del consejo en empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores y el 50% en las compañías de más de 1.000 empleados.

Podemos: propone elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para derogar los efectos de las reformas laborales de 2010 y 2012 y avanzar hacia un modelo que garantice empleo estable, salarios dignos y derechos laborales.

Aboga también por extender la posibilidad de convocar elecciones sindicales a todas las empresas y centros de trabajo, independientemente de su tamaño, y garantizar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa cuando establezca condiciones más favorables para los trabajadores.

DESPIDO Y DESEMPLEO

PSOE: propone reformar el despido improcedente para ofrecer mayor protección a los trabajadores y proteger los ingresos de quienes hayan sido despedidos injustamente.

PP: plantea reducir las cotizaciones por desempleo a las empresas que mantengan sus plantillas más estables que la media de su sector. Propone publicar mensualmente el número de fijos discontinuos que no están trabajando para conocer el dato real del desempleo.

Frente Amplio: propone reformar la indemnización por despido improcedente para que compense el daño real al trabajador y disuada de los despidos injustificados. Además, exige cotizaciones adicionales a las empresas que despidan por implantar sistemas de inteligencia artificial o automatización.

Propone subir del 70% al 80% la prestación contributiva durante los primeros seis meses y aumentar un 25% los topes máximos.

Podemos: defiende elevar las indemnizaciones por despido improcedente, restablecer la indemnización de 45 días por año trabajado en los despidos ilegales y establecer el derecho del trabajador a elegir entre la indemnización o la reincorporación. Plantea eliminar determinadas causas de despido objetivo y permitir la readmisión del trabajador en despidos colectivos.

En materia de desempleo, propone que cada dos meses cotizados den derecho a un mes de prestación.