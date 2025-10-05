Asaja Granada se adhiere a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Granada, voz representativa del sector agrícola y ganadero, ha rubricado este domingo su adhesión oficial a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Granada en una nota, donde ha detallado que el acto ha contado con la firma de su presidente, José Hita Castro, y con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha destacado el papel decisivo que la agricultura y la Vega han tenido históricamente en la identidad granadina. "La Vega y la agricultura son parte esencial de nuestra historia, han alimentado a generaciones y han inspirado a artistas y poetas. Granada no puede entenderse sin ese legado natural y cultural", ha valorado.

Para el Consistorio, la Vega de Granada ha sido a lo largo de los siglos un espacio de encuentro, de desarrollo económico y de creación cultural. "Sus fértiles tierras, regadas por un sistema de acequias heredado de la tradición andalusí, han garantizado la subsistencia y el progreso de generaciones, pero también han configurado un paisaje que forma parte inseparable del imaginario granadino", ha puesto en valor. Poetas, pintores y músicos se han inspirado en este entorno natural, convirtiéndolo en símbolo de la unión entre naturaleza y cultura.

Por su parte, José Hita Castro ha subrayado que la adhesión de Asaja es "un compromiso firme" con la ciudad. "Nuestro campo ha sido motor de vida, de tradición y de cultura. Defender el trabajo de los agricultores y ganaderos es también proyectar la esencia de Granada hacia el futuro", ha afirmado, añadiendo que con esta candidatura, "queremos que se reconozca el valor de nuestro patrimonio agrícola y natural como parte del alma de la ciudad".

Asimismo, el presidente de Asaja Granada ha incidido además en el valor estratégico de la agricultura en el presente y el futuro. "La agricultura no es solo memoria, es también innovación, sostenibilidad y desarrollo. Queremos que Granada muestre en Europa cómo un territorio puede conjugar modernidad y tradición, progreso económico y respeto al medio ambiente", ha trasladado.

Con la incorporación de Asaja Granada, la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 2031 refuerza su carácter transversal, integrando la dimensión agrícola y medioambiental como "ejes clave" en la construcción de un proyecto común que une cultura, identidad y sostenibilidad.

Finalmente, el Ayuntamineto ha señalado que se trata de un respaldo que conecta directamente con la esencia de Granada, donde la cultura no se entiende únicamente desde los monumentos o las artes, sino también desde la relación con la tierra y la naturaleza que han forjado su identidad a lo largo de la historia.