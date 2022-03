Asaja pide a los transportistas en huelga "comprensión" y COAG lamenta las "graves pérdidas" para el agro andaluz

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja y COAG en Andalucía han reaccionado este jueves al paro de transportistas iniciada este lunes, que está causando trastornos para el sector agroalimentario, especialmente en los productos perecederos. Desde Asaja se asegura "comprender y compartir" los problemas que atraviesan los huelguistas, pero les piden "ayuda y comprensión", en tanto que desde COAG se alerta de "graves pérdidas" de leche, frutas, hortalizas y flores.

"Comprendemos y compartimos los problemas del sector, porque literalmente vivimos los mismos", ha sostenido en declaraciones a Europa Press el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, quien ha recordado que los altos precios de carburantes también son sentidos por los agricultores.

No obstante, ha destacado que el paro genera un trastorno especial "en frutas perecederas, que si no sale hoy o mañana ya no sale, y bastantes dificultades tiene el sector". "Les pedimos un poco de ayuda y de comprensión, que no es sobre nuestra cabeza sobre la que tienen que caer los golpes", ha agregado.

Serra ha remarcado que otros sectores, como las envasadoras, también se ven especialmente afectadas por la falta de suministros. "El gobierno tiene que sentarse a hablar y buscar una solución", ha dicho.

Por su parte, COAG ha indicado en un comunicado que "la huelga de los transportistas está provocando el caos y graves pérdidas para el sector agrario andaluz, ya que se están quedando en las explotaciones agrícolas y ganaderas productos perecederos sin poder salir, no sólo por la falta de transporte, sino porque ante este conflicto, las empresas agroalimentarias que los recepcionan han decidido cerrar sus puertas".

Los productos más afectados por esta situación, "que puede denominarse de colapso", son los más perecederos, estando especialmente perjudicados los lácteos, leche de vaca y de cabra, las hortalizas, las frutas, las flores "y el propio ganado, al que no le llega el pienso para su alimentación".

COAG ha remarcado que el sector "es incapaz de aguantar un varapalo más en plena crisis" e "implora al Gobierno a que dé soluciones a este conflicto de manera urgente, hoy mismo". Con todo, el secretario general de COAG Andalucía, Migue López, ha mostrado su comprensión con los huelguistas. "Nos solidarizamos con los transportistas y los apoyamos en sus reivindicaciones, ya que la brutal subida de los costes está siendo insostenible para todos, desde mucho antes de la guerra de Ucrania".

López ha señalado que la coyuntura requiere de una "rápida respuesta" por parte del Gobierno para que se suspenda la huelga, "porque estamos hablando ya de caos: miles de toneladas de alimentos que se están perdiendo, animales hambrientos a los que no les llega el pienso, por supuesto ruina absoluta para los agricultores y ganaderos y, no lo olvidemos, desabastecimiento para la población. Esto no es que sea urgente, es lo siguiente. No puede pasar de hoy", ha afirmado.