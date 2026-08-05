La Asamblea Feminista de Córdoba ve "indignante" que el PP ceda a Vox la competencia de la Junta en violencia de género

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha calificado este miércoles de "indignante" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "ceda a Vox las competencias en violencia de género", opinando el colectivo que la decisión "parece una burla", dado que "ese partido niega" la existencia de "este tipo de delitos".

En este sentido y a través de una nota, la mencionada Asamblea Feminista de Córdoba no entiende que, "en el reparto de consejerías entre los socios de Gobierno de la Junta de Andalucía se haya asignado a Voc una única consejería que asume Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local".

Así, según ha criticado la asamblea, "entre las competencias que se le atribuyen" a dicha consejería controlada por Vox, "se encuentra la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, la organización, a través de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las unidades de valoración integral de violencia de género, y el impulso de la elaboración de protocolos de actuación en materia de violencia de género que requieran de la participación de los citados institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses".

A juicio de la plataforma, es "una burla que se den estas atribuciones a un partido que niega sistemáticamente la realidad de la violencia machista, que cuestiona la necesidad de estos servicios públicos y de las políticas de igualdad en las que se sustentan, que amenaza con su eliminación constantemente, y que ahora sí podría suprimir o modificar profundamente las unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género, en detrimento de las funciones que tienen atribuidas, porque están reguladas en un decreto andaluz".

Desde la asamblea se ha recordado que "la violencia de género es estructural, global, la soportan millones de mujeres en todo el planeta, y en nuestro país ha sido la causa del asesinato de 1.374 mujeres desde 2003, y ya son 33 las mujeres asesinadas este año".

En consecuencia, "la alianza de la derecha con la ultraderecha nos hace volver a las mujeres al casillero de salida continuamente. Cuando hay derechos que, tras años de lucha feminista se hacen realidad y quedan plasmados en leyes que los protegen, se ponen en riesgo entregándolos en manos de partidos que solo trabajan para eliminarlos".