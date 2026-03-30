Ascenso significativo de las temperaturas esta semana, con máximas de hasta 30 grados en Andalucía, según la Aemet

Palcos en la Plaza de San Francisco donde pasarán todas las cofradías. A 27 de marzo del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado este lunes que las temperaturas diurnas van a tener pocos cambios durante los próximos días. A partir del martes, las temperaturas "se van a estabilizar y podrían bajar unos dos grados de manera gradual aunque superarán los 25 durante el resto de semana". Concretamente, para el Domingo de Resurrección las temperaturas podrían alcanzar los 30 grados de máxima.

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha subrayado que para este lunes se espera una máxima de 21 grados en Sevilla capital, por ejemplo, y para el martes una máxima de en torno a los 29 grados. "Esto significa un ascenso de siete u ocho grados", ha asegurado Del Pino.

Según sus previsiones, en cuanto a las mínimas, "este martes subirá unos cuatro grados, rozando, por tanto, los once grados". A partir de ahí, ha insistido, "se estabilizarán y las mínimas permanecerán en torno a los once o doce grados durante toda la semana".

VIENTO DE MENOR INTENSIDAD SIN ALCANZAR LOS 40 KM/H

En cuanto al viento, Del Pino ha señalado que la intensidad será cada vez menor y que, por tanto, este lunes y martes "será un viento más racheado". Así, "no se espera que llegue a los 40 kilómetros por hora" como ocurrió el pasado domingo. Sin embargo, la sensación térmica va a persistir este lunes --con tendencia a ir desapareciendo-- debido al viento del nordeste con una masa de aire fría.

Por último, respecto a las precipitaciones, el delegado territorial de Aemet en Andalucía ha asegurado que "no se espera nada de precipitaciones en ningún lugar de la comunidad autónoma".