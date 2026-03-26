La Asociación Española de la Carretera firma su adhesión al programa Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba

Jacobo Díaz (izda.) y Juan Salado firman el Programa Embajadores de Córdoba. - AEC

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha firmado este jueves su adhesión al Programa Embajadores de Córdoba, una red impulsada por el Palacio de Congresos de esta ciudad, cuyo objetivo es implicar a instituciones y empresas para que se conviertan en prescriptores activos de la capital cordobesa como destino ideal para acoger congresos y ferias, encuentros científicos y culturales y eventos profesionales de referencia.

Tal y como ha indicado la AEC en una nota, el director general de la asociación, Jacobo Díaz, y Juan Antonio Salado, en representación del Palacio de Congresos, han sido los encargados de suscribir este acuerdo de colaboración marco, por el que la asociación se convierte en patrona del Programa Embajadores de Córdoba.

Embajadores de Córdoba es una iniciativa que tiene como finalidad construir una comunidad de aliados que promuevan la marca Córdoba, en los ámbitos nacional e internacional, como ciudad de congresos (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions- MICE).

Para la Asociación Española de la Carretera, este acuerdo supone en la práctica el compromiso de colaborar en la difusión de esta iniciativa a través de todos sus canales de comunicación: ya sea mediante enlaces a la página web de Embajadores de Córdoba, a través de las redes sociales o con la inclusión de noticias e informaciones en sus plataformas digitales.

A cambio, el Palacio de Congresos se compromete a ofrecer a la entidad patrona unas condiciones especiales en el uso de sus instalaciones y servicios. El Programa Embajadores de Córdoba, que suma ya cerca de 160 patronos, posibilitó la celebración de 63 eventos en 2025.

La actividad congresual en Córdoba es ya un motor económico clave de la ciudad. Con cuatro inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO --la Mezquita-Catedral, el casco histórico que la rodea, el Festival de los Patios (Patrimonio Cultural Inmaterial) y Medina Azahara--, su riqueza arquitectónica y cultural es extraordinaria. Esta riqueza hace de Córdoba un destino turístico de primera clase y favorece enormemente la organización de congresos.

A su vez, la actividad congresual propicia la desestacionalización y beneficia a otros sectores como el hotelero, el de la restauración o el transporte, generando un alto impacto económico y empleos directos e indirectos. Según los datos incluidos en la memoria de actividades del Palacio de Congresos 2025, la actividad congresual generó un impacto económico total de 16,2 millones de euros, asociado a la celebración de 115 congresos y eventos que reunieron a 48.538 asistentes y registraron una estancia media de 2,7 noches.