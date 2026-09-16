La Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Córdoba celebra la jornada 'vida y cáncer'

Cartel de las jornadas. - AMAMACOR

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Córdoba (Amamacor) celebrará este sábado, 19 de septiembre, una jornada denominada 'Vida y Cáncer' en la que se tratará ampliamente esta enfermedad. La asociación adelanta así la fecha de conmemoración del cáncer de mama para poder participar ampliamente en todas las actividades relacionadas con la misma.

Según ha informado la asociación en una nota, la jornada se plantea, en palabras de su presidenta, Cristina Camacho, como una sesión formativa e informativa que contemple el cáncer como una parte más de la vida de las mujeres afectadas, "una enfermedad con la que hay que convivir, aprendiendo a tratar sus secuelas y haciéndolas lo más llevaderas posible".

En este sentido se han planteado la jornada en tres grandes bloques, 'Vivir el cáncer', 'Vivir con cáncer' y 'Hablar de cáncer', que conformarán las sesiones de mañana y tarde y en el que intervendrán distintas personalidades especialistas de la materia, en diferentes aspectos como la medicina oncológica, la sexología, la fisioterapia o el deporte, así como la psicología, la nutrición o la belleza, sin olvidar la propia experiencia de las afectadas.

Desde la asociación han querido agradecer el apoyo del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, lugar de celebración de las jornadas, y de toda la Universidad de Córdoba, así como de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba en la elaboración de los materiales, y de la comunidad educativa del IES Medina Azahara que proporcionó en su momento un generoso donativo a la asociación, fundamental para el desarrollo de esta jornada.

En palabras de la presidenta, con esta jornada se pretende que "en el día internacional del cáncer de mama, podamos reflexionar sobre los cambios que introduce en nuestras vidas un diagnóstico como este, cómo enfrentar la enfermedad y sobre todo conocer cuáles son nuestros recursos, promoviendo un ambiente de solidaridad y compañerismo que permita hablar de vida y no de batallas".

La jornada comenzará a las 9,30 horas con una breve visita a la Capilla de San Bartolomé, para seguir con las distintas conferencias a partir de las 10,00 horas en la sesión de mañana y a partir de las 16,30 horas en la de tarde. La entrada será libre y gratuita y se desarrollará íntegramente en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras.