Asociaciones y colectivos homenajearán a Lorca y otras víctimas del franquismo en Víznar y Alfacar en 'El último paseo'

Elisa Cabrerizo, médico forense y miembro del equipo que trabaja en Cuelgamuros, lee el manifiesto del Último Paseo 2026 en la Huerta de San Vicente. - CEDIDA A EUROPA PRESS

GRANADA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones, colectivos y partidos políticos rendirán homenaje a las víctimas del franquismo con la marcha 'El último paseo' que se celebrará el próximo martes 18 de agosto a partir de las 18,30 horas con salida desde la Colonia de Viznar, lugar del municipio granadino donde pasó sus últimas horas el poeta Federico García Lorca antes de ser fusilado y de cuyo asesinato se cumplen 90 años en este 2026. El recorrido acabará en el parque García Lorca de Alfacar.

El periodista Francisco Vigueras, en representación de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, junto a Antonina Rodrigo, biógrafa de Mariana Pineda e investigadora de la Memoria Histórica, la médico forense y miembro del equipo que trabaja en Cuelgamuros, Elisa Cabrerizo, y representantes de otros colectivos y asociaciones han presentado la que es ya la duodécima edición de 'El último paseo' que reivindica la memoria histórica de las víctimas de la dictadura franquista en general y de García Lorca en particular.

Vigueras ha expresado el deseo de los colectivos convocantes de que este conmemoración de 'El último paseo' cuente con un respaldo mayoritario de los jóvenes, toda vez que este encuentro suele reunir cada año a unas 200 personas que recorren la ruta lorquiana en la que, según las investigaciones, el poeta habría pasado sus últimas horas antes de ser fusilado en los barrancos entre Víznar y Alfacar sin que sus restos hayan sido localizados e identificados a día de hoy.

En la rueda de prensa, los colectivos participantes en El Último Paseo han expresado su apoyo al equipo arqueológico de la Universidad de Granada que dirige Francisco Carrión y han destacado el trabajo realizado por dicho grupo en las fosas del barranco de Víznar, donde, según han señalado, ya se ha exhumado a 194 desaparecidos, y también se ha identificado a 17 víctimas represaliadas.

De hecho, en la cita con los medios de este viernes han tomado la palabra para expresar este agradecimiento y tener palabras de recuerdo para sus familiares la nieta de Milagros Almenara, a la que se le conocía como 'la boticaria roja' y María José Sánchez, nieta de la también represaliada Rosario Fregenal, La Fregenala, modista del barrio granadino del Realejo.

"Entre los desaparecidos, tampoco olvidamos al poeta Federico García Lorca, al maestro Dióscoro Galindo y a los anarquistas Francisco Galadí y Juan Arcollas Cabezas. No dejamos de preguntarnos dónde está la fosa de nuestro poeta y dramaturgo más universal y sus compañeros de muerte", han señalado durante la lectura de un manifiesto tras felicitar a las familias de las víctimas que han sido identificadas.

La presentación de 'El último paseo' también ha tenido un recuerdo para otras víctimas como Agustina González, 'la zapatera prodigiosa', para Salvador Vila, rector de la Universidad de Granada, y para el periodista Constantino Ruiz Carnero, también asesinado por los golpistas liderados por Franco. Asimismo, el cantaor flamenco, Juan Pinilla, ha leido un manifiesto de apoyo al biógrafo de Lorca, Ian Gibson, mientras que representantes de Granada en Femenino y Granada Abierta han leido manifiestos de homenaje a sus abuelos, el maestro Dióscoro Galindo y el anarquista Francisco Galadí, asesinados ambos junto al poeta.

"Noventa años después, la extrema derecha ha vuelto y amenaza con derogar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Quiere imponer la ley de concordia. ¿Pero cómo se puede hablar de concordia, sin justicia? ¿Cómo se puede hablar de concordia, si todavía tenemos miles de desaparecidos en fosas comunes y cunetas? Es indecente", han manifestado los colectivos en la lectura del manifiesto.

Los organizadores de 'El último paseo' han expresado su deseo de que la prioridad sea seguir buscando a los desaparecidos para entregarlos a sus familias, a la vez que han llamado a los jóvenes a participar en la marcha del próximo martes: "Es necesario informarles sobre el peligro que representa la extrema derecha para la convivencia democrática", han señalado.

Por último han reivindicado que la Colonia de Víznar --finca con molino que fue colonia de vacaciones durante la República y prisión improvisada por el bando franquista-- sea declarado Lugar de Memoria Histórica Democrática por el Gobierno de España.