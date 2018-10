Asociaciones saludan la Ley andaluza de Igualdad y destacan el "impulso" a la formación en distintos ámbitos

Publicado 29/09/2018 10:48:34 CET

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Páginas Violeta y la Asociación de mujeres feministas tomando partido saludan la nueva Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, aprobada este miércoles en el Parlamento, y destacan, entre las medidas más importantes, la coeducación con carácter obligatorio y transversal en todas las etapas educativas y el "impulso" que se da a la formación en distintos ámbitos.

Así, Teresa Alba, presidenta de la Asociación Páginas Violetas--perteneciente a la Plataforma feminista contra las violencias machistas--, destaca en declaraciones a Europa Press que la actualización de Ley de Igualdad "la pone de acuerdo con la realidad que estamos viviendo", y afirma que desde su organización valoran "muy especialmente" el impulso a la formación en los distintos ámbitos y la coeducación, porque "partimos de la idea de que si la sociedad andaluza avanza en igualdad se reduce la violencia de género".

Pone en valor también que se forme a todo el funcionariado, para que "que tengan al menos una sensibilidad y una formación mínimas", y el respeto a la identidad de género y la diversidad, que "se marque que el profesor tiene que informar sobre cualquier indicio de discriminación". Además, en el ámbito cultural, asegura que "se deben fomentar en la convocatorias proyectos en los que se integre el discurso de la igualdad".

Y por supuesto, destaca que el régimen sancionador, porque "si no esto no sirve para nada, se queda en papel mojado"; los planes de igualdad en las empresas y "que haya un registro público", ya que "se hacen planes de igualdad que después no son realidad"; y los permisos de paternidad, "algo que el movimiento feminista lleva mucho tiempo pidiendo".

Por su parte, Andrea Barbotta, presidenta de la Asociación mujeres feminista tomando partido, que forma parte del equipos coordinador de la Plataforma 8 de Marzo, ha asegurado que la Ley de 2007 "estaba desfasada" y ha destacado que a tenor de lo está sucediendo con los asesinatos machistas --tres solo en Andalucía en menos de una semana-- entiende que "una de las medidas más importante de esta nueva ley es introducir la coeducación con carácter obligatorio y transversal en todas las etapas educativas".

Además, insta a la Administración a "hacer un seguimiento" para que se pongan en marcha todas las medidas que recoge esta norma, sobre todo las que tienen que ver con coeducación y formación, ya que, a su juicio, el problema con la violencia machista "tiene dos partes importantes, la educación y la formación a jueces, fiscales y a todos los que tienen que ver con el ámbito jurídico", para "evitar que una mujer denuncie y no se contemple el seguimiento de su caso".