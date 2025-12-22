AUGC advierte de que la Guardia Civil cierra la entrada de su Comandancia de Córdoba por "falta de personal"

Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado este lunes que lleva años alertando del "gravísimo déficit de guardias civiles en la provincia de Córdoba, pero en los últimos meses la situación ha ido empeorando hasta tocar fondo en muchas unidades", subrayando que "la escasez de guardias civiles obliga a cerrar la entrada a las instalaciones de la capital y buscar refuerzos para el aeropuerto".

En una nota, AUGC ha detallado que "hace apenas un mes se denunció que en la última convocatoria de vacantes no se había asignado ninguna al Núcleo de Servicios, unidad encargada de la seguridad del acuartelamiento de la capital, sede de la jefatura provincial, a pesar de que lleva años teniendo que ser apoyada para desempeñar sus cometidos y que este año ha perdido otros cuatro efectivos".

"Ahora la situación de esa unidad es tan precaria que la jefatura se está viendo obligada a mantener cerrada durante todo el día la entrada principal de dicho recinto, algo impensable hace unos años", han apostillado, para subrayar que "esa medida es el colofón de los despropósitos que llevan años acumulándose, porque desde hace mucho tiempo algunas de las funciones del Núcleo de Servicios, como la custodia de detenidos, están siendo asumidas continuamente por otras unidades, como la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario y las patrullas de distintos puestos territoriales --Cerro Muriano, Bujalance, Montoro, Adamuz, Villafranca y otros--".

En opinión de AUGC, "resulta ilógico que no se hayan publicado las vacantes existentes en esa unidad cuando se están buscando entre los efectivos del centro penitenciario voluntarios que quieran ser retribuidos por reforzar el Núcleo de Servicios en sus días de descanso". "Y precisamente la unidad de seguridad penitenciaria está también bajo mínimos, teniendo que aplazar conducciones de presos y detenidos por falta de personal", han avisado.

REFUERZOS PARA EL AEROPUERTO

Además, desde la asociación han alertado que "otra unidad que también tiene problemas para desempeñar sus cometidos por déficit de efectivos es el Destacamento de Fiscal, hasta el punto de que se imparte formación a guardias civiles de los puestos de varios municipios para que sustituyan a los de esa unidad en las funciones que deben realizar en el aeropuerto de Córdoba".

"Pero esa medida no deja de ser un parche, porque aunque Aena les imparta formación mínima sobre seguridad en aviación civil y en sus aeropuertos, lo cierto es que se trata de personal que no tiene la especialización ni la cualificación específica, que en la Guardia Civil se denomina Fiscal y Fronteras, necesaria para desempeñar con plenas garantías funciones como las de resguardo fiscal y seguridad aeroportuaria, entre otras", han agregado.

Al respecto, han comentado que "debe tenerse en cuenta que el aeropuerto de Córdoba está experimentando un incremento de actividad inédito, habiendo batido este año su récord histórico de pasajeros, ya que hasta el pasado noviembre se habían triplicado los viajeros que se registraron en todo 2024", junto a otros datos detallados, remarcando que "la seguridad ciudadana está bajo mínimos".