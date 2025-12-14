Ausencia de incidencias en Andalucía por la borrasca Emilia, pero se mantiene la fase de emergencia por inundaciones

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La normalidad y la ausencia de incidentes por lluvias han marcado las últimas horas de la noche del sábado y la madrugada de este domingo en las salas de atención del 112, gestionadas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Sin embargo, se mantiene la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), debido a las previsiones meteorológicas por lluvias asociadas a la borrasca Emilia. A lo largo de la tarde y noche, solo el viento ha provocado algunas incidencias puntuales en la zona de Algeciras y el Campo de Gibraltar.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha recordado en una nota que la fase de emergencia, activada desde el viernes, responde a las lluvias que han afectado de manera diversa tanto al occidente como al oriente de Andalucía durante el fin de semana. La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños poten ciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

En este contexto, ha recordado que el Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles día 10 de diciembre cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

A las 21,05 horas del sábado, la Agencia de Emergencias envío a los 36 municipios almerienses afectados por el aviso rojo un mensaje masivo, Es-Alert, a sus teléfonos móviles para informar de la alerta y de las medidas a adoptar para prevenir riesgos. El balance de precipitaciones acumuladas hasta las 06,30 horas ha dejado máximas de 13,4 litros por metros cuadrado en la estación de Rágol, Parque Nacional de Sierra Nevada y 8,7 litros en Abla.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Frente a los avisos adversos que van a estar presentes buena parte de la jornada en Andalucía, el 112 ha recomendado extremar la precaución y seguir algu nas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además se ven sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.

En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar. En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

En cuanto al viento, los días de fuertes rachas el 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas, etcétera) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, deben protegerse del viento junto a muros o tapias, y alejarse de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Si el fuerte viento les sorprende durante un viaje en coche, no se deben quedar dentro del vehículo, sino que buscar un lugar seguro donde poder refugiarse.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Toda la información de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).