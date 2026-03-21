La autora Begoña M. Rueda impartió en la UJA un taller en el marco del Día Mundial de la Poesía - UJA

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén (UJA) celebró los días 13 y 14 de marzo, en la antesala al Día Mundial de la Poesía, el taller FoCo de poesía 'De la que se entiende y de la que no', a cargo de la poeta Begoña M. Rueda.

La docente, que tiene una amplia experiencia en talleres de poesía, hizo especial hincapié en la poesía sensorial, de la sugerencia, "de esa que no leo porque no se entiende", del ritmo más puro y de la imagen, la metáfora y el resto de recursos literarios más en crudo como base, apoyándose en ejemplos de diversos autores, pero sin olvidar la poesía más cercana, "la que se entiende".

Los asistentes tomaron contacto con la obra de diversos autores desde un ángulo menos académico y mucho más humano. En este sentido, se dio mucho peso a la oralidad, algo muy básico en el género de la poesía, practicando la lectura en voz alta de poemas modelo y de poemas de los asistentes, que llevaron a cabo ejercicios de escritura creativa durante el taller, ha indicado la Universidad en un comunicado.

También se orientó al alumnado sobre el modo de corregir sus creaciones y las fases del proceso de escritura. Esta actividad del Aula de Literatura del Vicerrectorado de Cultura forma parte del Diploma de Extensión Universitaria en Cultura.

Begoña M. Rueda (Jaén, 1992) es autora de doce poemarios, todos y cada uno de ellos galardonados. Algunos de ellos son: 'Error 404' (XLVI Premio de Poesía Ciudad de Burgos, Visor 2020), 'Servicio de lavandería' (XXXVI Premio Hiperión de Poesía, Hiperión 2021), 'La mujer okupada' (XXIX Premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina, Cántico 2022), 'Exitus' (XXXVIII Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, Pretextos 2024) y 'Objet trouvé' (Premio VIII Certamen Internacional de Creación Literaria Miguel Hernández, UJA Editorial, 2023).

Ha realizado numerosas estancias, entre ellas ha formado parte de la Residencia en Óbidos (Portugal) para escritores y traductores de Granada Ciudad de Literatura Unesco 2024, de la Residencia para escritores en Toji Cultural Foundation 2025 (Wonju, Corea del Sur), de la XXI Fundación Antonio Gala (Córdoba) y del II Programa de residencias de creación Los Tientos de la UGR 2023 (Granada), además de haber participado en diversos festivales poéticos como Cosmopoética (Córdoba, 2017 y 2022), Poex (Gijón, 2021) o La dignitat de la Paraula (Elche, 2023), FILE (Calera de León, Badajoz, 2023) entre muchos otros.

Entrevistada en programas de televisión como Informe Semanal o Un país para leerlo, en prensa nacional e internacional como The Guardian, es considerada la autora española más premiada y publicada de su generación.