Autorizada la vuelta a sus casas de las más de 40 personas que seguían desalojadas en Córdoba capital

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informa del regreso a sus casas de desalojados en Córdoba. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía y dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha informado de que en la mañana de este viernes se ha autorizado la vuelta de las más de 40 personas que seguían desalojadas en la capital cordobesa.

Según ha detallado dicho servicio en redes sociales, "la situación mejora", pero aún quedan 3.055 desalojados en Andalucía. De ellas, 31 personas son de la provincia cordobesa, con 21 de Puente Genil; cuatro de Palma del Río; tres de Baena; dos de Iznájar, y una de Pedro Abad.

Emergencias Andalucía 112 ha gestionado 12.235 emergencias desde el inicio de las borrascas, con 2.609 en Cádiz; 2.127 en Jaén; 2.062 en Sevilla; 1.710 en Granada; 1.249 en Málaga; 1.166 en Córdoba; 782 en Almería, y 530 en Huelva.

Al respecto, en lo que va de jornada se han coordinado 329 incidencias en la comunidad autónoma y se mantiene la vigilancia ante la evolución de la borrasca Oriana a su paso por la región.

En el caso de Córdoba, el Ayuntamiento ha habilitado un horario de acceso para personas a las zonas de Guadalvalle y Altea durante este viernes y este sábado con el objetivo de facilitar el trabajo que desempeña la maquinaria pesada para limpiar de lodo ambos espacios.

De este modo, tanto propietarios de las parcelas como sus allegados, así como los voluntarios que colaboran en las tareas de vuelta a la normalidad, tendrán que tener en cuenta las ventanas de acceso establecidas en ambos días. Tanto este viernes como este sábado se podrá entrar y salir de la zona de 08,00 a 08,30; de 11,00 a 11,30; de 14,00 a 14,30, y de 18,00 a 18,30 horas, según ha detallado el Consistorio.

Así, esta medida persigue que "el paso de personas no entorpezca las tareas de limpieza que se desarrollan para que las parcelas y las calles afectadas por las inundaciones recuperen el pulso habitual en el menor tiempo posible", además de que "trata de evitar que se pueda producir algún accidente por el movimiento de las máquinas".

Asimismo, y dado el alto número de voluntarios interesados en ayudar a los vecinos en las tareas de limpieza, la organización se seguirá canalizando a través del punto de coordinación de voluntariado ubicado en el Centro Cívico de Fátima, en colaboración con Cruz Roja, desde donde se conformarán los grupos de trabajo para acceder a estas zonas de manera organizada.

LA SITUACIÓN DEL RÍO

Al respecto, toda la información relativa a esta emergencia se seguirá actualizando en la web 'www.todosporcordoba.es' y en el teléfono 645598026.

Cabe destacar que la lamina de agua del río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha descendido desde el domingo pasado, aunque aún en nivel rojo, tras rozar los seis metros de altura el sábado pasado por la noche y bajar de tres metros en la mañana del martes, si bien a lo largo del miércoles subió a los tres metros y los ha superado, según los registros del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) hasta este viernes. El nivel rojo se sitúa en 2,5 metros de altura.