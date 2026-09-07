Auxilian a dos jóvenes en el cañón del río Eliche, en Jaén, tras lesionarse uno y no poder continuar el descenso

Auxilio a los jóvenes en Los Cañones del río Eliche. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de jóvenes que realizaba el descenso por el cañón del río Eliche, en Jaén, ha tenido que ser auxiliada después de que uno sufriera lesiones durante el recorrido y no pudiera continuar la actividad.

En concreto, miembros del Cuerpo de Bomberos fueron requeridos durante la noche de este domingo. El aviso movilizó un dispositivo integrado por seis efectivos, que se desplazaron hasta la zona con una furgoneta de transporte de personal para prestar asistencia y facilitar la evacuación del joven afectado, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

El incidente se produjo en el entorno del cañón del Eliche, uno de los puntos del recorrido por el que se debe transitar obligatoriamente a nado durante el descenso. La configuración del terreno, unida a las características propias de este tramo del río, hizo necesaria la intervención de los bomberos para poder auxiliarlo y garantizar su salida de la zona.

El afectado presentaba lesiones en el hombro y las piernas, circunstancias que le impedían continuar con el descenso por sus propios medios. Ante esta situación, los bomberos establecieron el dispositivo necesario para acceder hasta él, prestarle asistencia y proceder a su traslado fuera del recorrido en condiciones de seguridad.

En la intervención participó también el equipo de submarinismo del Cuerpo de Bomberos, cuyos conocimientos y medios especializados resultaron especialmente relevantes dadas las características del entorno y la presencia de agua a lo largo del recorrido. La actuación permitió auxiliar al joven y facilitar su evacuación junto a su acompañante.

Desde el Cuerpo de Bomberos se recordado la necesidad de extremar las precauciones cuando se realizan actividades deportivas o de ocio en cauces y entornos naturales, especialmente en recorridos que presentan tramos estrechos, zonas de difícil acceso o presencia de agua.

Asimismo, ante cualquier incidente que impida continuar la actividad con seguridad, se recomienda solicitar asistencia a los servicios de emergencia y evitar asumir riesgos adicionales.