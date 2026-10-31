Aviso amarillo por lluvia este domingo en Granada y Almería, con hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

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SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lluvia vuelve a saludar a la comunidad andaluza este domingo, 1 de noviembre, primer día del mes. La previsión de precipitaciones ha llevado a activar el aviso amarillo en algunos puntos de las provincias de Almería y Granada, donde podrían acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la alerta por lluvias afectará a la comarca de la costa granadina desde las 19,00 horas de este sábado hasta las 02,59 horas.

Por su parte, en Almería, los avisos abarcarán las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería Capital y el Levante Almeriense; también desde las 19,00 horas de este sábado hasta las 02,59 horas.

En cuanto a la previsión meteorológica para este domingo en la comunidad, se esperan cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea que podrán dejar algunas precipitaciones débiles durante la primera mitad del día y chubascos que pueden ser localmente fuertes en el litoral mediterráneo oriental durante la madrugada; tendiendo a quedar poco nubosos por la tarde, así como cielos poco nubosos en el resto, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en el bajo Guadalquivir.

En cuanto a las temperaturas, la previsión marca mínimas localmente en ascenso en el valle del Guadalquivir y en descenso o sin cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables con intervalos moderados de componente este en el litoral mediterráneo. Levante moderado en la provincia de Cádiz, moderado a fuerte en el Estrecho.