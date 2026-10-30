Aviso amarillo por lluvia este sábado en la costa granadina, con hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

Archivo - Turistas con paraguas por el centro de la ciudad. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lluvia vuelve a saludar a la comunidad andaluza este sábado, 31 de octubre, último día del mes. La previsión de precipitaciones ha llevado a activar el aviso amarillo en algunos puntos de la provincia de Granada, donde podrían acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la alerta por lluvias afectará a la comarca de la costa granadina desde las 19,00 horas hasta la medianoche.

En cuanto a la previsión meteorológica para este sábado en la provincia, se esperan cielos nubosos con nubes altas, que tenderán a despejarse a lo largo de la tarde. También se prevén intervalos de nubes bajas en el litoral y las sierras.

Respecto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso en el interior, mientras que permanecerán sin cambios en el litoral. Las máximas se mantendrán estables. Por su parte, los vientos serán flojos y de dirección variable.