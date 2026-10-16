Aviso amarillo este sábado por lluvias y tormentas en toda Andalucía, salvo Huelva, con acumulaciones de 15 y 20 l/m2

Archivo - La lluvia protagonista en la jornada de hoy, 20 de marzo, desdibuja la entrada de la primavera en la capital andaluza. A 20 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias y las tormentas vuelven a hacer acto de presencia en Andalucía durante el comienzo de este fin de semana, concretamente este sábado, 17 de octubre, motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en toda la región andaluza salvo en la provincia de Huelva. Bajo este contexto, la entidad ha advertido de que se esperan unas acumulaciones de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en numerosas zonas de la comunidad andaluza.

Según se refleja en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la provincia de Almería contará con aviso amarillo por lluvias y tormentas durante este sábado en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, Levante almeriense y Almería capital, entre las 12,00 horas de la mañana y la medianoche. En dichas ubicaciones, se espera que las lluvias provoquen una precipitación acumulada de hasta 20 l/m2 en una hora, así como la presencia de tormentas acompañadas de granizo.

Pasando por Málaga, las abundantes precipitaciones y las tormentas con granizo provocarán la activación del nivel amarillo en las zonas de Antequera y Ronda durante la misma franja horaria del sábado y la medianoche, donde además se prevé una precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En Granada, las fuertes lluvias también activarán el nivel amarillo en zonas como la Cuenca del Genil, la costa granadina, Guadix y Baza desde las 12,00 horas hasta el término de la jornada, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo; mientras que en la comarca de Nevada y Alpujarras la acumulación podrá alcanzar los 20 l/m2 en una hora durante la misma franja horaria, también con presencia de fuertes tormentas y granizo.

Otra de las provincias en las que estarán presentes las fuertes lluvias será en Jaén, donde la Aemet mantendrá activado el aviso amarillo durante la misma franja horaria en las áreas de Morena y Condado, Cazorla y Segura, Capital y Montes de Jaén y en el Valle del Guadalquivir, con presencia de tormentas que podrán ir acompañadas de granizo, además de acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora.

Asimismo, en Córdoba también estará vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 12,00 horas y la madrugada del domingo -- a las 00,00 horas-- en las zonas de la campiña y subbética cordobesa, así como la comarca de Sierra y Pedroches, ubicaciones en las que la Aemet ha señalado que se espera una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, durante la jornada del sábado se prevé que haya presencia de tormentas acompañadas de granizo en dichas zonas mencionadas en la provincia cordobesa.

Del mismo modo, Sevilla permanecerá en aviso amarillo durante este sábado --entre las 12,00 horas de la mañana y el término de la jornada-- por lluvias y tormentas, concretamente en las áreas de la campiña sevillana y la Sierra Sur de Sevilla, donde se esperan acumulaciones que podrán alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo.

Por último, la comarca de Grazalema, ubicada en la provincia de Cádiz, estará bajo aviso amarillo por estos fenómenos meteorológicos mencionados durante la misma franja horaria, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo.