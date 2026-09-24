Aviso amarillo este viernes por calor en Córdoba, Huelva y Sevilla con máximas entre los 36ºC y 38ºC

Archivo - Un termómetro marca temperaturas cerca de 40º en la capital cordobesa, a 19 de agosto de 2024 en Córdoba (Andalucía, España). - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este viernes, 25 de septiembre, el aviso amarillo por altas temperaturas en Córdoba, Huelva y Sevilla, provincias en las que las máximas oscilarán entre los 36 y 38 grados.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, tanto la campiña cordobesa como la sevillana contarán con el nivel amarillo por calor desde las 13,00 horas hasta las 19,00 horas, zonas en las que los termómetros podrán alcanzar los 38ºC de máxima.

Por otro lado, el litoral de Huelva permanecerá bajo la alerta amarilla por este fenómeno meteorológico durante la misma franja horaria, donde la temperatura máxima llegará a los 36ºC.

En cuanto al resto de Andalucía, para la jornada de este viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho; nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Asimismo, las temperaturas mínimas estarán en ascenso o sin cambios, salvo localmente que podrá producirse un descenso en la mitad occidental; mientras que las máximas estarán en ascenso o con pocos cambios. También soplarán vientos flojos de levante en el Estrecho; vientos flojos variables en el resto, girando a componente oeste en la vertiente atlántica por la tarde.