Aviso naranja este viernes por lluvia en Cádiz y amarillo en Huelva y Málaga, con 100 l/m2 en las primeras doce horas

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 12 de diciembre, avisos de nivel naranja por lluvia en Cádiz, donde se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado en las primeras 12 horas, y de nivel amarillo en Huelva y Málaga. Además, se han decretado alertas por oleaje en casi todo el litoral mediterráneo andaluz.

Según la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso naranja por precipitaciones afectará al Estrecho gaditano desde las 20,00 hasta la medianoche, con acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora. Por su parte, las comarcas gaditanas de la campiña y el litoral estarán bajo aviso amarillo por lluvia en el mismo periodo. En la campiña se prevén hasta 15 l/m2 en una hora, mientras que en el litoral se podrían registrar hasta 20 l/m2 en una hora, llegando a acumularse hasta 60 l/m2 en las primeras doce horas.

En Huelva, la lluvia también activará avisos desde las 06,00 hasta las 18,00 horas en las comarcas de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral, donde se prevén hasta 15 l/m2 en una hora, con acumulaciones que podrían alcanzar los 60 l/m2 en las primeras doce horas.

Málaga será otra de las zonas afectadas por las precipitaciones, con una alerta que se activará a las 12,00 horas en la comarca del Sol y Guadalhorce y se mantendrá vigente hasta el final del día. En esta comarca se esperan hasta 40 l/m2 acumulados durante las primeras doce horas.

El oleaje también será protagonista este viernes, activando avisos de nivel amarillo en Poniente y Almería Capital, la costa granadina, Sol y Guadalhorce, y la Axarquía malagueña. En estas zonas costeras se prevé viento del este y nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros de altura.