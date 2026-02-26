La Junta destaca que el Área de Gestión Sanitaria de Jerez consolida su Servicio de Rehabilitación en Primaria

Eva Pajares en las instalaciones del servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia del Centro de Salud de Guadalcacín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (EUROPA PRESS), 26 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha señalado que continúa consolidando su Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia en Atención Primaria, con la ampliación del número de salas en centros de salud.

En una nota, ha recordado que el desarrollo de este servicio en el Área se inició el pasado 2025 con la puesta en funcionamiento de nuevas salas de fisioterapia en centros de salud como Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, y continúa avanzando a principios de este 2026 con nuevas incorporaciones, como las recientemente abiertas en la ciudad de Jerez, en el Centro de Salud de Las Delicias, otra en Guadalcacín y una última en Bornos. Así, se ha pasado de las once que había a las 14 actuales.

Por su parte, la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha visitado este jueves una de esas nuevas salas, concretamente las instalaciones del servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia del Centro de Salud de Guadalcacín, acompañada de la gerente del Área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, Lourdes García, el concejal de Salud y Deportes y la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo y Susana Sánchez, respectivamente, el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, y otros representantes municipales.

Según ha indicado la Junta, durante la visita la delegada ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de este servicio, que forma parte del proceso de implantación progresiva de la rehabilitación en los centros de salud del Área, así como el trabajo que desarrollan los profesionales que lo integran en coordinación con los equipos de Atención Primaria.

La Junta ha recordado que hasta finales del pasado año el Área disponía de once salas de fisioterapia distribuidas de forma equilibrada por el territorio. Así, en Jerez se contaba con una sala en el Centro de Salud de Jerez Sur y otra en La Barca de la Florida; en la Costa Noroeste funcionaban cuatro salas, ubicadas en Sanlúcar de Barrameda (Barrio Alto), Trebujena, Chipiona y Rota; mientras que en la Sierra de Cádiz había cinco salas, en los centros de salud de Villamartín, Olvera, Ubrique, Arcos de la Frontera y Alcalá del Valle.

Asimismo, se disponía de una unidad móvil de fisioterapia, que permite la atención domiciliaria a pacientes con dificultades de desplazamiento. A todo ello, hay que añadir ahora las tres nuevas salas de Las Delicias, Guadalcacín y Bornos.

La delegada territorial ha destacado que la presencia de este servicio en los centros de salud permite ofrecer una atención más cercana, cómoda y accesible, evita desplazamientos innecesarios a centros hospitalarios y facilita un seguimiento continuado de los tratamientos, favoreciendo además la coordinación entre profesionales y la continuidad asistencial.