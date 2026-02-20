El Ayuntamiento de Almodóvar (Córdoba) alega contra el permiso de investigación para el proyecto minero 'Calamón'

Archivo - Vista aérea del embalse de La Breña II, junto al que situaría el proyecto minero 'Calamón'. - ACUAES - Archivo

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) ha presentado una serie de alegaciones ante la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba "en contra del permiso de investigación aprobado para reabrir la mina de 'Calamón', ubicada entre los términos municipales de Almodóvar y Posadas (Córdoba), junto al embalse de La Breña II y en plena Sierra Morena".

Según ha informado el Consistorio en una nota, dicho proyecto fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 29 de enero, sometiéndose "a información pública la admisión definitiva a trámite de la mencionada solicitud, impulsada por la empresa Minorbis SL, del Grupo Magtel. Estos trabajos se realizarían en un espacio de unos 15 kilómetros cuadrados, junto a La Breña II, donde se quiere indagar en una veta para obtener plata, plomo y zinc".

El alcalde carbulense, Ramón Hernández (IU), ha opinado que "este megaproyecto minero a cielo abierto provocará un terrible impacto sobre el entorno que lo rodea, lo que nos debe alertar del peligro que supone para nuestro pueblo a nivel medioambiental, social, económico y de salud pública, lo que nos obliga a que nos situemos frontalmente en contra del mismo".

Hernández ha explicado que el Consistorio ha recibido "un total de 62 alegaciones de particulares y entidades locales de diversa índole, además de recabar información en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Parque Natural Sierra de Hornachuelos y Ayuntamiento de Posadas".

El alcalde ha aclarado que, "aunque se presente como fase de investigación, las catas y sondeos conllevan ya afecciones reales sobre el suelo, la vegetación, los acuíferos y la calidad de vida de la población. El principio de precaución, recogido en la normativa ambiental europea y estatal, obliga a evitar actuaciones cuando exista riesgo fundado para la salud".

Además del "rechazo social que está provocando, es evidente que dichos trabajos ya implican una grave incidencia en el medio ambiente", pues supondrá la "eliminación de cubierta vegetal, alteración del relieve, generación de escombreras y fragmentación de hábitats, contaminación de acuíferos y alteración de manantiales", además de conllevar "la destrucción del pulmón verde, patrimonio natural de la localidad, para convertirlo en un espacio de puro interés minero y económico".

Por todo ello, Hernández ha señalado que "queremos mostrar nuestro total descontento como pueblo, nos posicionamos en contra y vamos a seguir luchando para que dicho proyecto no siga para adelante", a la vez que ha recordado que, "lamentablemente, esto no es nuevo, porque nuestra comarca lleva décadas sufriendo la presencia de El Cabril, un vertedero de residuos radiactivos de media y baja actividad, con los riesgos que supone para nuestra salud".