El Ayuntamiento de Bedmar (Jaén) pide paralizar la explotación de la cantera de La Lancha

Ayuntamiento de Bedmar. - AYUNTAMIENTO DE BEDMAR

BEDMAR (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bedmar (Jaén) ha solicitado la paralización del procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos donde se ubica la cantera de La Lancha, así como la paralización de las actuaciones para su explotación.

Lo ha hecho a través de una propuesta de resolución presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad, en la que se solicita que, en primer lugar, se evalúen las posibles afecciones que la explotación de la cantera podría tener sobre los recursos hídricos y ambientales de la zona, que se encuentra en los términos de Jódar y Bedmar.

En una nota, el alcalde y secretario general de la agrupación socialista, Enrique Carreras, ha advertido este lunes de que la continuidad de la actividad en la cantera "podría afectar a las condiciones del terreno y a las zonas de filtración del acuífero".

Una situación que incrementaría la "vulnerabilidad frente a posibles contaminaciones" de un acuífero que es "estratégico" para ambos municipios, tanto para abastecimiento como para riego agrícola.

A esto ha sumado la generación de partículas en suspensión derivada de los trabajos en la cantera, "con la consiguiente preocupación por sus posibles efectos sobre la población". Por ello, ha considerado fundamental proteger los recursos hídricos y medioambientales de esta zona para que "no se produzca ningún impacto sobre la salud pública".

En este punto, Carreras ha preguntado a la Junta de Andalucía los motivos de "la rapidez y la rareza de su expediente para seguir adelante con la explotación de la cantera" y ha subrayado que "lo único que está haciendo es perjudicar a ambos municipios y a sus vecinos y vecinas".

"El Ayuntamiento de Bedmar estará siempre donde tiene que estar, que es defendiendo a sus vecinos y vecinas, protegiendo su salud y oponiéndose a que continúe una actividad que sólo genera incertidumbre entre la población. Estaremos en las movilizaciones que se convoquen y nos personaremos en el levantamiento de actas el próximo miércoles", ha afirmado.