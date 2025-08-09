Ayuntamiento de Benamaurel (Granada) advierte del "elevado sobreconsumo" de agua potable que podría llevar a cortes

Archivo - Imagen de archivo de una piscina. - EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Benamaurel (Granada) ha advertido de que en los últimos días se ha detectado "un elevado sobreconsumo de agua potable que está poniendo en dificultad diaria el llenado de los depósitos para su posterior distribución a la población", lo que podría llevar a cortes.

Así, a través de un bando del alcalde, Juan Francisco Torregrosa, difundido en las redes sociales del Ayuntamiento, y consultado por Europa Press, han indicado que "debido a este sobreconsumo, es probable que se realicen cortes en el suministro de agua para garantizar el nivel de los depósitos".

"No existe un problema de desabastecimiento en la captación, sino de sobreconsumo en el término municipal", han incidido desde el Consistorio en el bando.

Según han recordado a toda la población, "el uso no autorizado de agua potable, así como las prácticas que provoquen un uso incorrecto o negligente del agua, con especial atención al incumplimiento de las obligaciones relativas al ahorro del agua, conllevan una sanción de hasta 6.000 euros".

Al respecto, han apuntado que "se prohíbe expresamente el riego de huertos o cualquier explotación agrícola con advertencia de multa en caso de detectarse" y también el llenado de piscinas con agua potable, así como el lavado de vehículos particulares.

Han avisado de que los servicios municipales "están plenamente habilitados para hacer pruebas de cloro donde existan sospechas de uso indebido del agua potable, y de iniciar el consiguiente expediente sancionador en caso de positivo".

Asimismo, desde el ayuntamiento, hacen "una llamada al uso responsable de agua potable para no tener que llegar a hacer cortes en el suministro" y han animado también "a la denuncia de usos no autorizados por parte de cualquier usuario, garantizando la confidencialidad del denunciante".