El Ayuntamiento de Córdoba agiliza trámites para retirar antes de las calles unos 2.500 vehículos abandonados

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, junto a Policías para informar sobre el nuevo procedimiento para la retirada de vehículos abandonados. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, han informado este martes sobre el nuevo procedimiento para la retirada de vehículos abandonados, que agiliza los trámites para pasar de hasta cuatro meses a unas semanas en proceder a ello, a través de la Policía Local, teniendo en cuenta que en la actualidad hay unos 2.500 vehículos abandonados en las calles de la ciudad.

En el aparcamiento público de la Asomadilla, junto a agentes de la Policía Local, el regidor ha explicado que el objetivo es "tener una ciudad más limpia, más ordenada, donde se recuperen espacios para los vecinos y también se mejore su calidad de vida y empezamos a cuidar más el medioambiente".

"Por ponerlo en contexto, la superficie que ocupan esos 2.000 vehículos, que son 2.000 plazas de aparcamiento, equivale a tres campos de fútbol", ha subrayado Bellido, quien ha valorado que "estamos liberando muchísimo espacio para la ciudad y para los vecinos, cuando se termine esta campaña de retirada de vehículos abandonados".

Asimismo, ha elogiado que "va a mejorar la limpieza y el orden, porque esa sensación de un vehículo que está incluso con desperfectos, con ventanas rotas, sin matrícula, sucio, en mitad de un barrio, no es la imagen ni es la calle que a todos nos gustaría tener", a la vez que "se gana en materia de seguridad y accesibilidad", dado que "muchas veces están impidiendo el acceso a aceras para personas con movilidad reducida".

Igualmente, ha avisado de "las manchas de aceite" de estos vehículos que "generan un daño al medioambiente", porque "al estar abandonados se deterioran y empiezan a perder los líquidos que tienen en su motor y en todos sus sistemas mecánicos", en este caso "no sólo ensuciando las calles, sino generando una erosión también ambiental", por lo que "eso también se va a mejorar".

Y ha agregado que buscan en esta campaña "evitar que se vuelvan a reproducir estos comportamientos, o por lo menos un número tan importante", de modo que "los vehículos que se retiren, que al final acaben en proceso de reciclaje, también van a ayudar a que haya una economía circular real", ha resaltado el alcalde.

FOCO DE "INSALUBRIDAD"

Mientras, el edil ha aseverado que "es una cuestión muy novedosa en cuanto a la forma y el fondo, porque se ha calculado que pueden existir 2.500 vehículos abandonados, que están ocupando de forma antirreglamentaria la vía pública, puesto que están en un estado de deterioro muy avanzado, ocupando espacio y aparcamiento para el resto de los vecinos", por lo que "resulta bastante incómodo y los vecinos no tienen por qué aguantarlo".

Además, ha advertido de que "en muchos casos produce insalubridad y situaciones que no son deseables y que no estamos dispuestos a consentir", de ahí que haya agradecido a agentes de la Policía Local "el esfuerzo que han hecho en realizar esta campaña, que se enfoca mucho en la prevención del deterioro o el abandono continuo de los vehículos".

Según ha detallado, "hasta ahora el procedimiento era que se detectaba un vehículo y pasaba una serie de trámites administrativos que se demoraban mucho y seguía mucho tiempo estacionado en la vía pública", si bien "ahora se van a adelantar mucho los tiempos, se van a cortar, porque viene reflejado tanto en la ley de tráfico, como en el reglamento de circulación y la propia ordenanza de tráfico".

AVISO A UN CORREO

En este sentido, cuando se detecte un vehículo abandonado, se puede poner en conocimiento de la Jefatura de Policía, se va a habilitar el correo electrónico ('vab.policia@ayuncordoba.es') para que "todos los vecinos puedan notificar o anunciar que existe un vehículo abandonado y después, una vez que se detecte ese vehículo abandonado, se va a notificar de varias maneras, la principal y más llamativa es mediante unas pegatinas de vehículo abandonado", de modo que "el titular, si conoce que el vehículo está mal estacionado, puede proceder a retirarlo en el plazo de cinco días".

"La Policía, mientras detecte ese vehículo abandonado o estacionado, va a hacer todas las gestiones posibles para poder encontrar al titular, que puede ser una persona física o una sociedad limitada o mercantil, y ponerlo en conocimiento para que procedan a retirarlo, incluso puedan renunciar al vehículo, cedérselo a la Policía y que se proceda a su desguace de forma regular", ha añadido.

Según ha relatado, "en caso de que no se localice, hasta ahora el vehículo permanecía en la vía pública", si bien "la diferencia es que ahora, a los diez días desde la notificación, se va a retirar el vehículo de forma provisional, que pasará a dependencias de la empresa contratista de grúa, para que una vez esté en el depósito se proceda a la tramitación ordinaria, que en muchas ocasiones lleva meses, que pasaban y estaban entonces en vía pública".

CAMPAÑA POR DISTRITOS DURANTE DIEZ MESES

De este modo, se va a hacer una campaña por los distintos distritos de la ciudad, de manera que "cada mes se va a batir un distrito para buscar los coches abandonados". Empezará por el Distrito Norte, que es el que tiene unas zonas más tensionadas. Confían en concluir la campaña en unos diez meses y para ello hay unos 15 agentes dedicados en exclusiva.

La ordenanza municipal recoge que los vehículos abandonados serán sancionados con cien euros, los que no tengan seguro en vigor son 800 euros en caso de los turismos y 650 euros los ciclomotores, y sin la ITV serían unos 200 euros, entre otros aspectos detallados.