El Ayuntamiento de Córdoba aplaza las actividades de Halloween por el duelo oficial y respeto a las víctimas

Minuto de silencio en las puertas del Ayuntamiento de Córdoba por las víctimas del siniestro ferroviario de Urda (Toledo), con 74 fallecidos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado del aplazamiento de las actividades que estaban previstas celebrar desde la Delegación de Participación Ciudadana en colaboración con distintos consejos de distrito y asociaciones de vecinos este viernes y el sábado por Halloween, debido al duelo oficial y por respeto a las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), donde han fallecido 74 personas.

En concreto, el luto oficial declarado tras el accidente será hasta las 24,00 horas del día 31 de octubre, según el Real Decreto 949/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario.

En este sentido, se habían programado diversas actividades en el Distrito Levante con la AAVV Nuestra Señora de Belén; en el Barrio del Naranjo junto a la AV La Palomera; en Villarrubia con el AMPA Villa-Azahara; en Fuensanta también con participación de vecinos; en el Centro Cívico Cerro Muriano con el Consejo de Distrito; en Santa Cruz con el Consejo de Distrito, y en Levante Este con la AV Paraíso Arenal y Consejo de Distrito.

Al respecto, la mayor parte de las actividades se han aplazado al domingo, una de ellas al lunes y otras sin fecha por el momento.