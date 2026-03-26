El Ayuntamiento de Córdoba aprueba el expediente para contratar el estudio integral de impacto de la Base Logística

Archivo - Vista general de las obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra. A 29 de abril de 2024, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba aprobará el lunes el expediente de contratación relativo al servicio para la redacción y elaboración del estudio integral del impacto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba.

Según ha informado el Consistorio, el contrato tiene por objeto regular la contratación de los servicios de asistencia técnica y consultoría para la realización y elaboración de un estudio del que se desprenda un análisis actualizado, riguroso y detallado del impacto integral que está suponiendo para Córdoba la implantación de la BLET, así como una prospección de los escenarios a futuro.

Dicho estudio habrá de incluir la determinación, evaluación y cuantificación de los efectos de dicha implantación en sus distintas dimensiones, desde económicas, a industriales, pasando por los ámbitos urbanos, de ordenación territorial y del suelo, de movilidad y transporte, de empleo y de formación del talento, entre otros.

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, ha indicado que "el estudio servirá como referencia estratégica para el Ayuntamiento, actuando como documento base para la planificación, la toma de decisiones y el seguimiento de la implantación de la BLET".

De manera general, el estudio deberá tener un carácter multidimensional y ofrecer una visión integrada del impacto global de la BLET, incluyendo en su contenido un análisis cuantitativo y cualitativo de contexto actual y prospectivo de la situación, un desarrollo de modelos de evaluación econométricos y territoriales avanzados, un enfoque en sostenibilidad, innovación y gobernanza multinivel y una alineación con los objetivos de la planificación estratégicas definidos en la Agenda Córdoba y los ODS.

Tal y como figura en el expediente de contratación que se aprueba el lunes, la BLET constituye uno de los proyectos de mayor dimensión estratégica impulsados en Córdoba en las ultimas décadas. El informe indica que debe considerarse un proyecto tractor de primera magnitud, con capacidad para influir de manera decisiva en el futuro económico, social, formativo y territorial de Córdoba.

"COMPRENDER LA DIMENSIÓN REAL"

Por ello, "este impacto, por su alcance y complejidad, requiere una evaluación integral, rigurosa y multidisciplinar que permita comprender la dimensión real del proyecto, cuantificar sus efectos y anticipar sus implicaciones a corto, medio y largo plazo, a la vez que nos va a permitir orientar la planificación y la toma de decisiones estratégicas por parte de todos los agentes y entidades implicados", ha manifestado Torrent.

El objetivo es que el Ayuntamiento disponga de un estudio de impacto sólido y multidimensional, contrastado y actualizado para planificar políticas públicas, inversiones municipales y actuaciones urbanas vinculadas a su despliegue, garantizando una adecuada coordinación entre administraciones y la alineación con estrategias supramunicipales e interinstitucionales.

Asimismo, busca identificar oportunidades de desarrollo económico en sectores clave para la generación de empleo o detectar y mitigar impactos negativos o necesidades de adaptación en movilidad, servicios públicos, vivienda o infraestructuras.

MÁS DE 87.000 EUROS

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad total de 87.752,73 euros, IVA incluido, y la duración del mismo será de seis meses desde el día siguiente a la formalización.

El alcance espacial del estudio deberá abarcar, como mínimo, los ámbitos territoriales de la capital; el Área Metropolitana Funcional, conforme a criterios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible --flujos de movilidad, área laboral integrada--; el Corredor logístico regional: Córdoba-Sevilla-Jaén-Málaga, y ámbitos de interacción directa, como polígonos industriales existentes y previstos, plataformas logísticas e intermodales e infraestructuras viarias y ferroviarias de conexión estratégica.

En cuanto al alcance temporal, el análisis incluirá de horizontes prospectivos el corto-medio plazo, de 2026 a 2030, y medio-largo plazo, de 2030 a 2040. En cuanto a ámbitos temáticos obligatorios, el adjudicatario analizará, de manera exhaustiva, el impacto de la BLET en la economía y empleo; empresas y tejido productivo; industria e innovación tecnológica; urbanismo y ordenación del territorio; movilidad y logística; medio ambiente y energía; sociedad, vivienda y servicios; gobernanza, políticas públicas y Agenda Urbana; riesgos estratégicos y resiliencia, y alineación con Agenda 2030 y ODS.