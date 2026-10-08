El Ayuntamiento de Córdoba celebrará Pleno de vivienda en próximos días tras desconvocarse el previsto este viernes

Archivo - Celebración del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Córdoba, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba celebrará un Pleno Extraordinario que abordará la situación de acceso a la vivienda en la ciudad, con la intención de que sea la próxima semana, todo ello tras desconvocarse el que estaba previsto celebrar este viernes.

Al respecto, según han informado fuentes municipales, la desconvocatoria se ha debido a la duplicidad de solicitudes de plenos, porque el gobierno local convocó el martes y este miércoles lo han solicitado once concejales de PSOE y Hacemos.

En este sentido, el portavoz del gobierno local y presidente de la empresa municipal de vivienda (Vimcorsa), Miguel Ángel Torrico, ya ha manifestado que están "encantados" de debatir sobre dicha materia y exponer todo lo realizado por el gobierno local en su mandato, frente a "lo que no ha hecho el Gobierno nacional", al tiempo que ha defendido el trabajo "riguroso, de fomentar la construcción de viviendas, tanto públicas como privadas en régimen de protección oficial".

Por su parte, el candidato del PSOE a la Alcaldía y concejal de dicho grupo, José Antonio Romero, ha criticado "la inacción absoluta" del gobierno local ante "el problema de acceso a la vivienda" y anunció la solicitud de celebración del Pleno y exigir al Ayuntamiento "medidas concretas que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible".