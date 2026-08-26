El Ayuntamiento de Córdoba inicia la impresión de asfalto en Gran Capitán, Conde de Robleo, Eduardo Lucena y Góngora

La impresión de asfalto prevista ahora en Gran Capitán ya se ha empleado en otras calles de la ciudad, como Alfaros, que aparece en esta imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba iniciará este jueves la fase de impresión de asfaltado de la zona peatonal de la Avenida del Gran Capitán y de las calles Conde de Robledo, Eduardo Lucena y Góngora, en el marco del Plan Asfalto 2026, que impulsa la Delegación de Infraestructuras, y que ha estado precedida de una intervención en esos tramos de vía, en los que se han realizado los trabajos de retirada de adoquines, adecuación del terreno y colocación de conglomerado asfáltico.

Según ha informado el Consistorio en una nota, con motivo de estas actuaciones, la Delegación de Movilidad ha diseñado un plan de tráfico específico. Según el mismo, entre los días 27 de agosto y 4 de septiembre, el acceso a la zona afectada se mantendrá desde Avenida Ronda de los Tejares por la zona de plataforma única de la Avenida Gran Capitán. No obstante, quedará en sentido único de entrada, al verse afectado por las obras ese tramo inicial.

Los trabajos previstos se han organizado por fases, de forma que en todo momento se permitirá el acceso a cocheras y aparcamientos privados. La salida de los vehículos se habilitará por la Calle Cruz Conde o por la ruta Calle Concepción-Calle José Zorrilla, o bien por ambos itinerarios.

Dado que el entorno del centro de Córdoba en el que se realizan los trabajos es de prioridad peatonal, se ruega a los conductores que atiendan la señalización provisional instalada y las indicaciones de la Policía Local y de los operarios, extremando las precauciones con los transeúntes y resto de usuarios de la vía pública. También se ruega a los peatones que eviten el tránsito por las calles afectadas por las obras, y que tengan en cuenta la posible circulación de vehículos por zonas peatonales.

En esta intervención, el Ayuntamiento de Córdoba apuesta de nuevo por la técnica de asfalto impreso, dotando de uniformidad estética al centro de la ciudad, realizando actuaciones que requieren menos tiempo de intervención, menor complejidad técnica y que colocan materiales menos sensibles al desgaste por el paso de tráfico rodado o las variaciones de temperatura.

Desde el comienzo de la temporada estival, la Delegación de Infraestructuras ha doblado los esfuerzos para completar actuaciones previstas en este año 2026, durante el cual se intervendrá en más de 196.000 metros cuadrados de superficie viaria de la ciudad de Córdoba.

En los primeros días del mes de septiembre la planificación prevista fija intervenciones de señalización, fresado y asfaltado en la Avenida del Aeropuerto. Mientras que en la segunda mitad del mes, se comenzará la señalización de las actuaciones de Avenida de Granada y de la Calle Carretera de Castro, cuyo asfaltado se culminará a lo largo del mes de octubre.