El Ayuntamiento de Córdoba inicia los trabajos de terminación de fachadas en el estadio Nuevo Arcángel

Inicio de los trabajos de terminación de fachadas en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba y de la empresa Sepisur XXI han firmado el acta de inicio de obras del proyecto de terminación de las fachadas de Preferencia y Fondo Sur del estadio Nuevo Arcángel.

Según ha informado el Consistorio en una nota, de esta manera, dichos trabajos comienzan oficialmente y, tal y como figura en el pliego de licitación, se prolongarán durante los próximos seis meses. La obra cuenta con un presupuesto de adjudicación 1.273.167,63 euros.

Una vez firmada el acta de inicio, este lunes han comenzado las tareas de vallado y delimitación del entorno en el que se desarrollarán las actuaciones. Durante los próximos días se espera que se proceda al traslado y el acopio de material que se utilizará para la terminación de las dos fachadas, objeto de la actuación.

Para la elaboración de la propuesta de intervención se ha partido de un análisis del estado actual de la Preferencia y del Fondo Sur, así como de los proyectos y documentación técnica elaborados en su día para la construcción de ambos cuerpos cuya finalización se produjo en el año 2005, en el caso de Preferencia, y en el año 2011 en el caso del Fondo Sur.

En cuanto al cuerpo de Preferencia, las zonas ocupadas por dependencias municipales quedaron terminadas con un acabado exterior a base de módulos de celosía orientables, compuestos por lamas verticales de aluminio extruido.

Así, la intervención que se plantea prevé diversas soluciones para la terminación de ambas fachadas. En concreto, en el cuerpo de Preferencia se instalarán, entre las plantas primera y quinta, los mismos módulos de celosías orientables compuestos por lamas verticales de aluminio extruido, colocados con marcos sobre ménsulas empotradas en cantos de forjados.

Por su parte, en el cuerpo de Preferencia se instalarán, entre las plantas sexta y octa, la misma chapa de acero inoxidable perforada y plegada que hace de hoja exterior en el Fondo Norte, mientras que en el cuerpo del Fondo Sur se colocará la hoja exterior del mismo sistema de fachada existente en el Fondo Norte, compuesta por lienzos de chapa de acero inoxidable perforada y plegada, sobre estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado.

Acerca del inicio de estos trabajos, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha puesto de manifiesto que ello "pone fin a una espera de más de 20 años y a una reclamación histórica, tanto por parte de los aficionados del Córdoba CF, como de la ciudadanía que, desde hace años, reclamaba una solución para resolver, de una vez por todas, la imagen de obra inacabada que se muestra del estadio desde el acceso por la A-4".

En este sentido, el alcalde ha destacado que "desde que arrancó el presente mandato hemos resuelto la cesión del estadio al Córdoba CF, que desde hacía décadas estaba atascada por una maraña administrativa y, después de un complejo proceso ya es una realidad y resuelve el problema de inseguridad jurídica en el que se encontraba el principal club de la ciudad en estas instalaciones".

"Igualmente, y también en este mandato, hemos finalizado la pavimentación de los accesos peatonales al estadio, situadas en las zonas de Fondo Norte y Tribuna, que durante años han sido objeto de reclamación por parte de los aficionados del Córdoba CF", y ahora, "con el inicio de estos trabajos en el estadio, comenzamos a cerrar una carpeta histórica para la ciudad y esperamos que, a lo largo de este año, puedan concluirse esta actuación, largamente esperada por el cordobesismo", ha concluido el alcalde.