El Ayuntamiento de Córdoba nombra a Ginés Liébana Velasco y Lorenzo Martínez Palomo personajes ilustres de la ciudad

Ginés Liébana Velasco y Lorenzo Martínez Palomo, personajes ilustres de la ciudad de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PP, PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario la consideración como personajes ilustres de la ciudad del escritor y pintor, miembro del Grupo Cántico, Ginés Liébana Velasco y el compositor Lorenzo Martínez Palomo, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de los Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba (Cecosam).

Al respecto, Ginés Liébana, cuyas cenizas reposan en el Cementerio de San Rafael de la capital cordobesa tras fallecer en Madrid el día 31 de diciembre de 2022 a los 101 años, nació en Torredonjimeno (Jaén) el 2 de marzo de 1921, aunque con cinco años su familia se trasladó a Córdoba, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Con apenas 19 años realizó las primeras ilustraciones y se marchó a Madrid para trabajar en el semanario 'El Español'.

Tres años más tarde, en 1943, realizó su primera exposición de dibujos y pinturas en la Sala Municipal de Arte de Córdoba y una segunda en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 1948, mostró sus primeras obras de 'ángeles', motivo recurrente y definitorio a lo largo de su carrera, y comenzó su vinculación como dibujante a la revista poética Cántico, donde formó parte del grupo junto a Ricardo Molina, Juan Bernier, Pablo García Baena, Julio Aumente, Mario López y Miguel del Moral.

El inicio de la década de los 50 estuvo marcado por sus viajes a Italia y a París (Francia), ciudad esta última donde ha realizado diferentes exposiciones tanto individuales como colectivas mientras residía allí, y por el cultivo de otro género de suma relevancia en su obra: el retrato.

En 1954, se marchó a Río de Janeiro (Brasil) y de su estancia en la ciudad surgieron sus 'invenciones', imágenes hechas a partir de fragmentos de plantas brasileñas. Colaborador y amigo del dramaturgo y escenógrafo Francisco Nieva, compartió en esta época su concepción esteticista y voluptuosa del arte, creaciones preciosistas en las que los ecos de Gustave Moreau, pero también de los grandes maestros venecianos, lo introducen en un ambiente onírico.

La materialidad se torna en su obra etérea, intangible y misteriosa, siendo considerado "el mejor continuador, a la vez que renovador, de la corriente surrealista en España". Tras alternar temporadas en París, Lisboa (Portugal) y Venecia (Italia), regresó definitivamente a Madrid en 1968, donde murió el 31 de diciembre de 2022.

Su pintura refleja toda su sensibilidad andaluza, intensa, ritual y sensual. En la literatura se mueve entre poesía, narrativa y teatro. Algunas de sus obras son 'Donde nunca se hace tarde', 'El libro de los ángeles', 'El mueble obrero: (redoble bárbaro)', 'El navegante que se quedó en Toledo', 'Resucita loto', 'Penumbrales de la romeraca', 'Síntesis', 'La tarde es paca', 'Travesía de la humedad', 'El andaluna: linaje del sur' y 'Bestiamante'.

COMPOSITOR INTERNACIONAL

Mientras, el compositor natural de Pozoblanco (Córdoba) Lorenzo Palomo falleció el día 13 de abril de 2024 con 86 años, siendo uno de los compositores españoles contemporáneos con más arraigo internacional. Su música fue interpretada en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo.

Su tierra, la naturaleza de la vida andaluza, así como su música, tan fuertemente enraizada en elementos tanto hebraicos como arábigos, estuvieron siempre presentes en la mayoría de sus composiciones como fuente de su inspiración.

Se formó primero en el Conservatorio de Córdoba y continuó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, donde estudió Composición con Joaquín Zamacois y Piano con Sofía Puche de Mendlewicz. Becado por la Fundación Juan March estudió Dirección de Orquesta en Nueva York con Boris Goldovsky.

En 1973 fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de Valencia. Como director invitado dirigió entre muchos otros conciertos el concierto conmemorativo del Centenario de Manuel de Falla al frente de la Orquesta de la Suisse Romande en Ginebra (1976).

Entre las composiciones más importantes de Lorenzo Palomo cabe citar 'La leyenda del Monte Bangkay', 'Canciones españolas' (estrenadas por Montserrat Caballé en el Carnegie Hall de Nueva York en 1987), 'Nocturnos de Andalucía', 'Concierto de Cienfuegos', 'Cantos del alma', 'Dulcinea' o 'Sinfonía a Granada'.

Asimismo, numerosas orquestas han interpretado sus composiciones, como la Sinfónica de la Radio de Berlín, Orquesta de la Opera de Berlín, Filarmónica de Dresden, Sinfónica de Hamburgo, Yomiuri Nippon Orquesta Sinfónica de Tokio, Orquesta de la Suisse Romande (Ginebra), Orquesta de Cámara de Lausanne, Orquestas Sinfónicas de la RAI de Turin y de la Accademia Santa Cecilia de Roma.

Además, su música ha sido interpretada por las Orquestas Filarmónicas de Bergen y Oslo, Orquestas Sinfónicas de Boston, Pittsburgh, Cincinnati, Phoenix, San Diego y North Carolina, Orquesta Filarmónica de la Nueva Rusia de Moscú, Orquesta Nacional de Cuba o la Orquesta Nacional de España (gira por Estados Unidos en 2001), además de Orquestas Sinfónicas españolas.

Fue distinguido por el Rey a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores con la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica por la labor de llevar con su música el nombre de España alrededor del mundo. Estuvo muy ligado a Berlín, donde residió 38 años y fue miembro estable de la Opera de la capital alemana (Deutsche Oper Berlin).

DECLARACIONES INSTITUCIONALES Y MOCIONES

Por otra parte, han salido adelante dos declaraciones institucionales con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental y el día internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños.

En cuanto a las mociones, se han aprobado de manera conjunta cuatro para solicitar al Gobierno el impulso de las actuaciones de adecuación y reforma integral de la A-4 a su paso por la capital; pedir al Ejecutivo el compromiso para la puesta en servicio de los futuros apeaderos del Parque Joyero y del este de la ciudad; así como la ejecución del proyecto de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, y la ejecución de la Variante Oeste.

De igual modo, han recibido el visto bueno conjunto una moción sobre el cumplimiento de los compromisos del Ayuntamiento con su plantilla con el pago de nóminas para evitar retrasos, a la vez que ha salido adelante una enmienda a la totalidad del PP a una moción del PSOE sobre el uso del equipamiento administrativo de la Junta de Andalucía en el número 2 de la calle Manríquez, respaldando el ofrecimiento de cesión realizado por la Junta a la Universidad de Córdoba para la instalación temporal de la Facultad de Filosofía y Letras en el inmueble.