El Ayuntamiento de Córdoba pide declarar al sector turístico de impacto extraordinario por accidente de Adamuz y lluvias

Los concejales del PSOE con los carteles de 'No a la guerra' en el Pleno. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, PSOE, Hacemos y Vox-- han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario una moción conjunta para pedir al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía declarar formalmente "una situación de impacto económico extraordinario" en el sector turístico de Córdoba, fundamentado en "las circunstancias sobrevenidas y externas a la gestión del sector", específicamente derivadas del accidente ferroviario de Adamuz y la concatenación de borrascas que han afectado negativamente a la actividad local.

En dicha moción, los grupos instan al Ministerio de Industria y Turismo a que, a través de Turespaña, incluya a Córdoba en programas prioritarios de promoción en oficinas españolas de turismo en el exterior, así como en campañas de posicionamiento del destino dentro de España.

Igualmente, han solicitado a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, incluya a la ciudad en sus planes de promoción preferente y campañas de posicionamiento del destino dentro de Andalucía. Además, han reclamado a Turespaña que apoye la candidatura de Córdoba para acoger la Convención que este organismo celebrará en el año 2027, dado que "sería una medida que supondría un impacto turístico positivo para la ciudad".

Asimismo, han demandado al Gobierno, a la Junta y al gobierno municipal articular, en el marco de sus respectivas competencias, "mecanismos de auxilio financiero y beneficios fiscales específicos para el sector turístico local".

También, han pedido al gobierno municipal que desde la Delegación de Hacienda se movilice el máximo presupuesto posible de los 1,9 millones de euros de remanente de tesorería del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para que se destinen al diseño y ejecución de ayudas y campañas de promoción específicas destinadas a fortalecer el tejido turístico cordobés.

ESTADO DE LA RED FERROVIARIA E INUNDACIONES

De igual modo, los grupos han apoyado una enmienda conjunta para reclamar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Adif, realizar una auditoría técnica integral del estado de la red ferroviaria y de los sistemas de señalización, especialmente en los corredores que conectan Córdoba con las principales ciudades del país.

Han solicitado la ejecución "urgente" de un plan extraordinario de mantenimiento y modernización de infraestructuras ferroviarias que "garantice la seguridad y la fiabilidad del servicio", a la vez que han exigido "medidas concretas para reducir los retrasos y cancelaciones reiteradas, reforzando la inversión en mantenimiento preventivo y en renovación de material rodante".

Por otra parte, los grupos han respaldado una enmienda para que el gobierno municipal refleje en un protocolo de actuación, las acciones que ya en la última inundación se han llevado a cabo, tanto de alerta a la población como de su evacuación ante la crecida del río Guadalquivir a su paso por zonas inundadas, elaborándose una guía que facilite la información y comprensión de los vecinos.

Agilizar la instalación ya decidida de limnímetros en zonas de desbordamiento del río del entorno de Alcolea, Aeropuerto y Encinarejo afectadas en 2010 y en febrero de 2026, para monitorizar la crecida del río y tener un sistema de alerta sensorizada que permita tomar decisiones sobre protección de bienes y personas, y posibles evacuaciones de viviendas.

Han instado al gobierno local a constituir una Mesa Técnica y Ciudadana sobre Zonas Inundadas e Inundables, con expertos, administración y representantes vecinales, para abordar de manera integral la situación de parcelaciones y núcleos de población afectados; mantener ayudas sociales a los afectados por el temporal, utilizando si fuera necesario el fondo de contingencia municipal, y colaborar con el Gobierno central y la Junta en asesorar a vecinos afectados.

EL AEROPUERTO, TURRUÑUELOS Y HUERTA SANTA ISABEL

En otra propuesta conjunta, los cuatro grupos han pedido al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, activar los procedimientos correspondientes para la habilitación del servicio de control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba que permita su operatividad como frontera exterior del espacio Schengen, y que la habilitación incluya los recursos materiales y humanos de Policía Nacional necesarios para su plena operatividad.

En cuanto a la conexión de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el barrio del Figueroa, los grupos han respaldado una iniciativa para pedir al gobierno local la redacción y ejecución, "con carácter prioritario", de la construcción de una pasarela peatonal en la Glorieta Donantes de Órganos que conecte con el Parque Figueroa.

Además, han reclamado reconocer el I Plan de Barrio Aqua Vetus Poniente 2025-2035 elaborado por la Asociación Vecinal como documento de diagnóstico y planificación vecinal para barrios de Camino de Turruñuelos, Huerta de Santa Isabel Este y Huerta de Santa Isabel Oeste, y estudiar e incorporar propuestas del plan dentro de la planificación municipal de inversiones, equipamientos y servicios públicos en el Distrito Poniente Norte, entre otras medidas.

Junto a dichas mociones, se han aprobado una enmienda conjunta de PP y Vox, con voto en contra de PSOE y Hacemos, para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro --niqab, burka u otras prendas equivalentes--; una moción del PP para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible a la reparación y mantenimiento urgente de la red básica de carreteras del estado a su paso por Córdoba, y una enmienda del PP a una moción de Hacemos en fomento de la educación pública.

Por otra parte, los grupos han apoyado una declaración institucional por el Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, que se celebra el 9 de marzo, para lo cual ven "necesario seguir avanzando en el reconocimiento de derechos de personas desaparecidas de sus familias", con un marco jurídico "claro y específico" e "impulsar acciones de sensibilización, memoria y visibilidad, respaldando el trabajo de asociaciones de familiares y fomentando una sociedad más consciente, solidaria y comprometida".

CARTELES DE 'NO A LA GUERRA'

La sesión plenaria ha comenzado con una petición de la portavoz de Vox, Paula Badanelli, de retirar carteles de 'No a la guerra' colgados en la bancada del PSOE, algo ante lo que la secretaria del Pleno ha comentado que en el reglamento del Pleno no se regula la exhibición de pancartas, elementos ideológicos o decorativos, si bien, en su opinión, "esto es una institución solemne y se debe mantener el debido decoro y respeto a todas las posiciones".

Por ello, cree que "no debería ondear ningún tipo de pancartas, consignas, banderolas o elementos de cualquier tipo que no sean estrictamente las banderas oficiales". No obstante, ha agregado que "de forma expresa no hay ninguna previsión".

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha dicho que "pancartas hay en el Pleno muchas y ésta es una de ellas", que "no atenta ni ofende a nadie". Con lo cual, "mantenemos esta expresión que queremos hacer hoy visible en el Pleno", ha trasladado.

Al respecto, el alcalde, José María Bellido, ha manifestado que "atendiendo al informe verbal de la secretaria, que es verdad que en el reglamento no hay nada que lo prohíba", pero "en su opinión no debería seguir", ha solicitado que lo quiten y, "si no lo quitan, como no lo voy a ordenar, sí que quede esta circunstancia reflejada en el acta de la sesión".

Asimismo, el regidor y presidente del Pleno ha animado a que "en las juntas de portavoces se ordene esta situación para incluir una normativa en el reglamento que regule este tipo de situaciones a efecto de dar cumplimiento a lo que señala la secretaria". Los carteles han continuado puestos.