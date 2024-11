El Ayuntamiento de Córdoba prevé no dar más licencias de pisos turísticos en Centro y Sur desde verano de 2025

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Viviendas, Miguel Ángel Torrico, han avanzado este jueves que no se concederán más licencias para viviendas con uso turístico en los distritos Centro y Sur una vez que entre en vigor la ordenanza que regulará dicha materia, que prevén que esté en vigor antes del verano de 2025. En la capital hay unas 153.100 viviendas, de las que 12.200 están destinadas al alquiler y las turísticas, a septiembre de este año, suponen unas 3.000.

Así lo ha detallado el regidor en una rueda de prensa, en base al avance del estudio diagnóstico de impacto de las viviendas de uso turístico en Córdoba que han presentado esta jornada, a la vez que han anunciado distintas medidas, teniendo en cuenta que la presión turística en la ciudad de este tipo de inmuebles, conforme a los citados datos, es del 1,98%, una cifra similar a Barcelona, por encima de Madrid y por debajo de Málaga, Sevilla y Valencia.

Al respecto, Bellido ha subrayado que "es una materia que necesita de regulación", con el fin de "asegurar una convivencia en la ciudad, especialmente en algunos barrios, donde se pueda convivir entre un buen uso y una tranquilidad vecinal y el lógico interés turístico que despierta una ciudad con cuatro patrimonios de la Humanidad", al tiempo que "para evitar que en algunos barrios o distritos se pueda tener un efecto escaparate, donde solamente quedaran viviendas de uso turístico, establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, y se pierda la realidad de los barrios de Córdoba", de ahí este estudio diagnóstico.

Además, ha recordado que "en el mes de abril de este año se ha aprobado por la Junta de Andalucía un decreto, que abre la puerta, legalmente, a que se pueda regular por parte de los ayuntamientos el uso de los inmuebles como viviendas de uso turístico", algo que "tiene que tener una motivación basada en datos y estudios, como éste, que diga exactamente cómo está la situación y cómo se regula".

En concreto, el total del parque de viviendas en la ciudad es de 153.157, que ha subido un 4,13% respecto a 2016, y las viviendas de uso turístico son 3.011, subiendo la concesión de licencias en los dos últimos años, de manera que el porcentaje de viviendas de uso turístico sobre el total del parque residencial se sitúa en el 1,98%, por lo que "no hay un número de viviendas de uso turístico especialmente elevado", ha aseverado Bellido, quien ha precisado que "alrededor del 16% de la población está soportando el 60% de las viviendas de uso turístico del total de la ciudad".

Así, el primer edil ha detallado que "el 60% se ubica en tres distritos: Centro, Sur y Poniente Sur", de forma que "entre los tres hay 2.598 de las 3.011 contabilizadas", con el 8% en Centro --especialmente en el entorno de la Mezquita-Catedral y Judería--, el 1,65% en Sur --Miraflores y Campo de la Verdad-- y el 1,53% en Poniente Sur.

Igualmente, ha expuesto que "hoy en Córdoba hay un 4% menos de viviendas vacías que hace diez años, y en parte, según el estudio, se debe a la presencia, precisamente, de este tipo de viviendas de uso turístico en determinados barrios de la ciudad, con especial mención en las que están en el Distrito Sur --con las dos zonas citadas-- ,que es donde más ha descendido el censo de viviendas vacías".

MEDIDAS PARA PONER LÍMITES

Ante ello, en relación con las medidas, el alcalde ha comunicado que "independientemente de tener que esperar al estudio definitivo entregado por la empresa y firmado por el técnico", se va a empezar a trabajar ya en la ordenanza relativa a las viviendas de uso turístico, que "va a ser muy clara y va a poner límites al número de viviendas de uso turístico que existen y que pueden existir en la ciudad".

De este modo, ha señalado que "se van a establecer tres tipos de zonas", que irán por distritos para "evitar el efecto fuga" de licencias de un barrio al colindante, de manera que habrá una primera zona saturada, "donde ya no entraría ninguna licencia más de vivienda de uso turístico", que en principio serán los distritos Centro y Sur; una zona de crecimiento moderado, de donde partirá Poniente Sur, y una zona de crecimiento libre, con el resto de la ciudad de inicio, "porque no hay ningún problema ahora mismo de convivencia en esos barrios, porque no existen viviendas de uso turístico y porque incluso en el estudio se apunta que es interesante el reparto más homogéneo por la ciudad para que los problemas que pueden existir de convivencia entre vecinos y viviendas de uso turístico se diluyan".

Asimismo, ha señalado que "hay una limitación ya por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es bastante superior al efecto que puede provocar la aprobación de esta ordenanza, que es de carácter normativo y que va a regular territorialmente la cuestión de las viviendas de uso turístico", si bien "desde que entró en vigor el decreto de la Junta de Andalucía en abril, estas viviendas tienen la consideración de actividad económica, y su regulación en el ordenamiento de la ciudad es igual que el del resto de actividades económicas".

Así, ha precisado que "tiene un efecto muy limitativo las nuevas licencias que se puedan conceder en viviendas de uso turístico, porque, como cualquier otra actividad económica, está limitado en el PGOU desde hace años", y esa limitación supone, según ha explicado el edil de Vivienda, que "al igual que se exige para alojamientos turísticos, esos inmuebles tienen que tener un acceso y suministros básicos independientes al resto del inmueble", por lo que "como norma general sólo se pueden instalar en bajos de los inmuebles, aunque puede haber algún primero con uso independiente o alguna situación excepcional", ha comentado.

"Si no se cumple ese requisito, la Junta de Andalucía no inscribe ese inmueble en el registro de viviendas de uso turístico de Andalucía", ha aclarado Torrico, quien ha remarcado que "esto pasa en Córdoba y no en otras ciudades, por lo cual en ese sentido sí vamos más avanzados". Y una vez que entre en vigor la ordenanza, ya no se concederán licencias en los distritos Centro y Sur, aunque sí en el resto de la ciudad, mientras sea cumpliendo dicha normativa, con acceso y suministros básicos independientes del resto del inmueble.

LAS PLAZAS OFERTADAS

En cualquier caso, Bellido ha declarado que "el modelo del desplazamiento de los turistas ha cambiado y a día de hoy en la ciudad los alojamientos turísticos son el 5%; las plazas hoteleras, el 35%, y las viviendas de uso turístico, el 60% de las plazas que se ofertan", algo que "es similar en todo el entorno". Ante ello, ha defendido que "haya una buena convivencia y que donde se ha detectado que puede haber tensiones, porque hay un número ya elevado de viviendas de uso turístico, se regule y limite para que no crezca más".

Además, ha comentado que "si alguien de forma ilegal ofrece una vivienda de uso turístico sin estar registrada, en este caso las sanciones son de la Junta de Andalucía", que "de hecho ya está actuando y ha reforzado la figura de la inspección" a tal efecto.