El Ayuntamiento de Granada acogerá este jueves en su Salón de Plenos la capilla ardiente del edil Juan Ramón Ferreira

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Granada. (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada acogerá este jueves, 1 de enero, la capilla ardiente de quien era cuarto teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira Siles (PP), que ha fallecido este pasado miércoles, 31 de diciembre.

La capilla ardiente quedará instalada a lo largo de la mañana de este jueves, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, "para que ciudadanos, instituciones y amigos puedan rendirle homenaje y brindarle su último adiós".

Desde el Consistorio granadino han puntualizado además que "los detalles de horarios y demás exequias se darán a conocer a través de las redes sociales del propio Ayuntamiento".

La Corporación Municipal "desea agradecer todas las muestras de cariño y de pésame recibidas desde el momento en que se conoció la noticia" del fallecimiento de Ferreira, añade el comunicado del Ayuntamiento.

La propia alcaldesa, Marifrán Carazo, ha compartido su pesar por esta noticia en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha ilustrado con una fotografía suya junto al concejal fallecido, y en el que define a Juan Ramón Ferreira como "un hombre especial, buen compañero, padre y amigo" que puso "empeño y voluntad" en su "vida pública, al servicio de su ciudad, Granada".

La regidora concluye su apunte trasladando públicamente su "agradecimiento" y "cariño" hacia Ferreira, al que desea que descanse en paz.

También el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha hecho eco de este fallecimiento en su cuenta de 'X', donde ha publicado un apunte en el que reivindica a Ferreira como "una de esas personas que honraba la política con su presencia".

"Buen compañero, buen amigo. Nos deja demasiado pronto. Un abrazo muy grande y todo mi cariño a su familia", concluye el mensaje del presidente en relación a Juan Ramón Ferreira, que fue también parlamentario del PP-A en la Cámara andaluza.