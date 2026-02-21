El Ayuntamiento de Granada adjudica el proyecto de iluminación monumental de cinco edificios emblemáticos de la ciudad

Archivo - Mirador de San Nicolas con la Alhambra al fondo. Granada a 16 de marzo del 2020 - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado, dentro del Plan Alhambra, el contrato de asistencia técnica para redactar el proyecto y dirigir la futura obra de iluminación ornamental de cinco edificios históricos especialmente representativos del Albaicín y del Centro Histórico: las iglesias de San Nicolás, San Matías, El Salvador y San Cecilio, así como el Palacio de Abrantes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la actuación permitirá definir una "nueva iluminación monumental" para estos enclaves y servirá de base para una intervención posterior de mayor alcance. El contrato ha sido adjudicado a la empresa granadina Letter Ingenieros S.L., por un importe de 68.753,89 euros, y corresponde a la fase técnica del proyecto.

A partir de este trabajo, el Ayuntamiento contará con el proyecto necesario para licitar en una fase posterior la ejecución de las obras de iluminación, cuyo presupuesto máximo previsto no podrá superar los 600.000 euros, dentro del mismo marco del Plan Alhambra.

Según ha expuesto la Administración local, los edificios incluidos en la actuación presentan situaciones muy diferentes. Iglesias como San Nicolás, San Matías y San Cecilio carecen actualmente de iluminación artística exterior, "pese a su relevancia histórica y simbólica dentro del paisaje urbano de Granada".

En el caso de la Iglesia del Salvador, la instalación existente se encuentra obsoleta y deteriorada, mientras que el Palacio de Abrantes, uno de los principales ejemplos de arquitectura civil del siglo XVI en la ciudad, cuenta con "una iluminación escasa" que no permite apreciar adecuadamente su portada goticista ni su torreón.

La actuación se enmarca en el Plan Alhambra, el programa extraordinario de inversiones impulsado por la Junta de Andalucía para la ciudad de Granada, que se desarrolla a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y cuenta con la participación del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Este marco de cooperación institucional permite llevar a cabo actuaciones estratégicas de mejora urbana y de puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad. El contrato adjudicado no incluye todavía la ejecución material de las obras, sino la redacción del anteproyecto y del proyecto de ejecución de la iluminación, la tramitación de todas las autorizaciones necesarias -especialmente las vinculadas a la protección patrimonial- y la dirección facultativa de las obras cuando estas se lleven a cabo.

Se trata de una fase clave para garantizar que la futura intervención sea rigurosa, respetuosa con el valor histórico de los edificios y coherente con su entorno urbano. La nueva iluminación se basará en tecnología LED de altas prestaciones y eficiencia energética, con sistemas dinámicos y programables que permitirán adaptar la imagen nocturna de los edificios a distintos momentos del día o fechas señaladas.

El diseño combinará iluminación general con técnicas de acento y rasantes para resaltar volúmenes, fachadas y elementos arquitectónicos singulares, evitando la contaminación lumínica y cumpliendo la normativa andaluza de protección del cielo nocturno.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "la iluminación monumental es una forma de cuidar el patrimonio, hacerlo más comprensible durante la noche y reforzar la identidad de espacios tan emblemáticos como San Nicolás, el Albaicín o el Centro Histórico".

En este sentido, ha subrayado que "con esta adjudicación iniciamos un trabajo técnico serio y bien planificado, imprescindible para que la intervención esté a la altura del valor histórico de estos edificios".

El equipo adjudicatario contará con un especialista en diseño de iluminación patrimonial de reconocido prestigio internacional, así como con un técnico competente en Patrimonio Histórico que velará porque todas las soluciones respeten el valor histórico-artístico de los inmuebles.

El propio pliego técnico prevé, además, que una vez ejecutadas las obras, la iluminación resultante se presente a premios nacionales e internacionales, con el objetivo de situar a Granada como referente en iluminación monumental y diseño patrimonial