El Ayuntamiento de Granada se compromete con el Defensor a mejorar los recursos para personas sin hogar

Archivo - Una persona durmiendo en la calle. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada se ha comprometido con el Defensor del Pueblo Andaluz al diseño de un Plan Estratégico Municipal para la Erradicación del Sinhogarismo y ha trasladado su compromiso con el modelo 'housing' para las personas sin hogar habiendo movilizado ya fondos para la rehabilitación de 13 viviendas municipales.

El Defensor del Pueblo abrió una actuación de oficio ante las denuncias de organizaciones del tercer sector sobre la insuficiencia y dispersión de recursos públicos en la ciudad, agravadas por el fallecimiento de tres personas sin hogar en la vía pública.

En la resolución, consultada por Europa Press, el Defensor del Pueblo Andaluz confía en que, en la línea de lo que han hecho otros consistorios, el de Granada pueda llegar a definir el plan estratégico al que se ha comprometido "dotándolo de los recursos económicos" necesarios para evitar la vulneración de derechos de las personas en situación de calle.

Esta institución también había pedido al Ayuntamiento que empadrone a las personas sin hogar, siguiendo lo recogido en la normativa vigente, para que puedan ser beneficiarias de prestaciones públicas que les garanticen recursos para su subsistencia.

El consistorio ha expuesto que ya aplica las Instrucciones Técnicas del INE para el empadronamiento de personas sin domicilio fijo, asegurando el acceso a prestaciones básicas e informa de 205 personas empadronadas en edificios municipales.

También pedía el Defensor que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para dotar a la ciudad de Granada de un parque de viviendas enfocadas en el modelo 'Housing' que ofrezcan a las personas sin hogar una trayectoria vital acorde a sus necesidades y que mientras esto se consigue se dote a la ciudad de los alojamientos necesarios para que estas personas puedan tener un lugar donde dormir y solventar sus necesidades básicas.

Por ejemplo, centros en los que sean atendidos y escuchados y se les permita estancias con animales de compañía, así como taquillas donde poder guardar sus enseres sin tener que transportarlos de un lugar a otro, y refugiarse de las inclemencias climáticas.

El Ayuntamiento ha trasladado al Defensor su compromiso con el modelo 'Housing' habiendo movilizado fondos para la rehabilitación de 13 viviendas municipales y prevé que las nuevas licitaciones de centros de acogida incluyan la admisión de animales de compañía y servicios de consigna.

Dado que del informe emitido por el Ayuntamiento se desprende que aceptan las recomendaciones y sugerencias y se comprometen a mejorar los recursos residenciales y asistenciales de las personas sin hogar superando así la realidad actual, el Defensor ha cerrado el expediente de queja, sin perjuicio del seguimiento que se haga de las medidas que entienda necesarias para la mejor atención a las personas sin hogar en la ciudad.