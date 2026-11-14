Sanz anuncia un plan de modernización del centro de salud de Tarifa (Cádiz) con una inversión de 6,3 millones

1133912.1.260.149.20261114161352 El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, y el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros. - Nacho Frade - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado que espera poder presentar pronto el plan funcional de mejora y modernización del Centro de Salud de Tarifa.

Tras una visita institucional al Ayuntamiento de Tarifa, donde ha mantenido una reunión con el alcalde, José Antonio Santos, Sanz ha precisado que la inversión prevista para el centro sanitario asciende a 6,3 millones de euros, lo cual es "una de las reformas que prácticamente convertirán en un nuevo centro de salud estas obras que vamos a desarrollar". Unas obras que "están dentro del plan de infraestructura del Servicio Andaluz de Salud".

Al hilo, el vicepresidente ha recordado que "recientemente hemos invertido casi 250.000 euros en mejoras en la sala de radiología y en el área de fisioterapia", pero ha subrayado que "ahora vamos a abordar un gran proyecto de modernización y ampliación del centro de salud". Sanz ha indicado que "vamos a elaborar el plan funcional para poder presentar cómo se va a dotar esa mejora, modernización y ampliación del centro de salud".

Por otra parte, en materia de emergencias, el consejero ha anunciado que la Policía Local de Tarifa pasará a integrarse la próxima semana "con nivel 2 a la Policía Local, con lo cual damos un paso ya de comunicación directa para los avisos del 112 que se gestionen directamente por parte de la propia policía local a través de su propia aplicación". El consejero ha explicado que "eso significa mejorar los tiempos de respuesta, mejorar la capacidad de reacción, adelantarnos a no tener que recibir la solicitud de despliegue de medios".

Asimismo, Sanz ha destacado que "Andalucía cuenta con la Agencia de emergencias más potente, con más medios y con más personal de España" y ha señalado que "la Policía Local de Tarifa está integrada en la plataforma del 112 desde el 2019".

Respecto a las agrupaciones de protección civil, Sanz ha anunciado que "hemos sacado una convocatoria de un millón de euros para las agrupaciones de voluntariedad de protección civil" y ha explicado que "hemos recuperado esas ayudas para que podamos dotar a las agrupaciones de voluntariedad de protección civil de más medios, de más recursos, de más capacidades". Por tanto, "estas ayudas incluyen el seguro para las actividades que desempeñan".

Por otra parte, el vicepresidente ha avanzado que "vamos a fortalecer los sistemas locales de protección civil mediante el incremento de competencias y capacidades del sistema de protección civil local".

Paralelamente, Sanz ha informado de que "hemos aprobado ya un primer desarrollo de la ley de policías locales, el de acceso, promoción y convocatoria unificada de la policía local" y que "ahora vamos a sacar otros sobre recursos medios para homogenizar incluso la uniformidad y los servicios de las policías locales".

Además, ha añadido que "vamos a sacar otra norma importante para los bomberos en relación con también la coordinación de todos los efectivos de bomberos en el conjunto de las provincias".

Al hilo, el vicepresidente ha anunciado que "estamos culminando el decreto andaluz de autoprotección que vamos a aprobar muy pronto" con el objetivo de que "los ciudadanos estén mejor preparados para abordar una situación de respuesta ante cualquier tipo de emergencia".

Sanz ha subrayado que "el mejor aliado que tenemos para la emergencia son los ciudadanos" y ha ejemplificado que "si los ciudadanos saben cómo reaccionar ante una emergencia, si saben comportarse, bien sea un incendio, sea una inundación, sea un terremoto, lo importante es que el ciudadano sepa cómo actuar".

Finalmente, el consejero ha destacado que "ese decreto andaluz de autoprotección que aprobaremos próximamente va a ser un salto muy importante para establecer una cultura de la prevención, una cultura de la preparación ante emergencias y una cultura de la responsabilidad del ciudadano ante las emergencias", calificándolo como "la próxima norma que vamos a aprobar en materia de emergencia".