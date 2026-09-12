Ayuntamiento de Granada y Consejo Social colaboran en la difusión de las medidas de autoprotección frente a los seísmos

La alcaldesa, Marifrán Carazo, en una reunión con el presidente del Consejo Social, Javier de Teresa, y su coordinador técnico, Enrique Hernández Salas, para abordar un programa de difusión de las medidas de autoprotección ante seísmos. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social colaborará con el Ayuntamiento de la ciudad de Granada en la difusión y concienciación de las medidas de autoprotección frente a los terremotos. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mantenido una reunión con el presidente del Consejo Social de la Ciudad, Javier de Teresa, y su coordinador técnico, Enrique Hernández Salas, para abordar, a petición de la regidora, un plan de trabajo dirigido a mejorar la respuesta de la capital granadina ante posibles futuros terremotos.

Esta iniciativa para difundir y concienciar las medidas a adoptar por la ciudadanía en caso de seísmos se plantea tras la serie sísmica registrada durante las últimas semanas y va a tener como ejes la educación, la divulgación, la prevención y la coordinación, con el objetivo de facilitar conocimiento y herramientas que permitan a Granada estar mejor preparada y responder de manera coordinada ante este tipo de situaciones.

"Los terremotos no se pueden prever, pero podemos prepararnos para afrontarlos mejor. Y queremos hacerlo implicando a toda Granada, aprovechando el conocimiento, la experiencia y la capacidad de colaboración que existen en nuestra ciudad", ha señalado Carazo.

La alcaldesa ha destacado especialmente el papel del Consejo Social como espacio capaz de incorporar a este trabajo a los diferentes sectores de la sociedad granadina, desde la Universidad y los colegios profesionales hasta las entidades económicas, sociales y vecinales.

"Estas semanas hemos comprobado la importancia de disponer de información, saber cómo actuar y contar con herramientas que generen tranquilidad y confianza. Ahora tenemos la oportunidad de transformar todo lo aprendido en conocimiento útil para la ciudad", ha añadido.

El presidente del Consejo Social, Javier de Teresa, ha trasladado la disposición de este órgano para avanzar en esta línea de trabajo y contribuir desde la participación y el conocimiento de sus integrantes a reforzar la preparación de Granada.

Estos trabajos se suman a los ya encargados al Consejo Social en la última sesión plenaria de este órgano para la definición de indicadores vinculados a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando así su participación en dos de los grandes ámbitos estratégicos de la ciudad.