El Ayuntamiento de Granada creará el 'Mirador de la Vega' situado en el Camino Real de los Neveros. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través del área de Urbanismo, ha puesto en marcha el proyecto de creación y puesta en valor del nuevo Mirador de la Vega, un enclave natural en el Camino de los Neveros que ofrece unas vistas únicas de la ciudad y su Vega. Este punto, ya frecuentado de forma espontánea por decenas de personas que acuden cada fin semana, en especial, a contemplar la puesta de sol, se transformará en un espacio acondicionado y reconocido oficialmente como uno de los grandes balcones naturales de Granada.

El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha destacado en una nota de prensa, que esta iniciativa "es un ejemplo de cómo Granada avanza hacia un modelo de ciudad que sabe cuidar su entorno natural, proteger su paisaje y mirar al futuro con responsabilidad". En sus palabras, "el Mirador de la Vega embellece un lugar ya privilegiado, y también viene a fortalecer nuestro compromiso con una Granada sostenible, que preserva su identidad y, al mismo tiempo, ofrece nuevos espacios para el disfrute de todos".

Catalina ha añadido que "este mirador es una invitación a detenerse, a contemplar la ciudad y la Vega desde una de sus mejores perspectivas, y a su vez nos acerca a entender que nuestro paisaje es parte de lo que nos define como granadinos".

La actuación incluye la rehabilitación integral del entorno y la plantación de siete árboles de gran porte, que reforzarán el valor paisajístico y medioambiental del lugar, convirtiéndolo en un referente tanto para vecinos como para visitantes. Además, se habilitarán zonas para que quienes se acerquen puedan disfrutar cómodamente de las vistas y del entorno natural.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca "consolidar un punto de encuentro y de paseo que, además de su valor estético, contribuirá a fortalecer la identidad paisajística de la capital, integrando naturaleza y ciudad en un mismo espacio".