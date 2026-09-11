El Ayuntamiento de Granada destina 7.000 euros a reforzar la atención alimentaria a 320 familias vulnerables del Zaidín

Archivo - Imagen de recurso de un Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS - Archivo

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en Junta de Gobierno Local la concesión de una subvención directa de 7.000 euros a la Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz para reforzar la atención a las necesidades básicas de alimentación de las familias en situación de vulnerabilidad del Distrito Zaidín.

El acuerdo, tal y como ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, permitirá dar continuidad al proyecto 'Atención a las necesidades básicas de la población del Distrito Zaidín', una iniciativa que se desarrolla con la colaboración del Banco de Alimentos de Granada y que permite complementar la respuesta de los Servicios Sociales municipales ante las necesidades de alimentación de las familias.

"Detrás de estas cifras hay familias y personas que necesitan apoyo y a las que el Ayuntamiento quiere acompañar, especialmente cuando hablamos de algo tan básico como poder garantizar una alimentación adecuada", ha señalado Saavedra, que ha explicado que la subvención permite que el Consistorio continúe apoyando una iniciativa que lleva años funcionando en el Zaidín y que demuestra que "cuando administraciones, entidades sociales y el propio tejido vecinal trabajamos de la mano somos capaces de llegar a más personas que realmente lo necesitan y ofrecer una respuesta más eficaz".

Según los datos recogidos en el informe técnico municipal, en 2025 un total de 352 familias se pudieron beneficiar de este recurso, con un total de 910 personas atendidas. En los primeros meses de 2026, concretamente entre el 1 de enero y el 23 de abril, ya han sido 320 familias, que suman 777 personas, las que han recibido alimentos.

"Estamos hablando de una colaboración que no es puntual, sino de un trabajo que se viene desarrollando desde hace más de una década y que ha ido adaptándose a las necesidades de las familias del distrito", ha incidido el portavoz.

En este sentido, Saavedra ha querido resaltar "la encomiable labor que realizan las entidades sociales y el Banco de Alimentos, pero también la implicación de muchas personas que, desde el voluntariado y desde el compromiso con su barrio, hacen posible que estos alimentos lleguen finalmente a quienes más los necesitan".

Saavedra ha incidido en que "la atención a las necesidades básicas constituye una prioridad para los servicios sociales municipales" y ha señalado que este tipo de recursos "vienen a complementar las prestaciones y ayudas que se ofrecen desde las distintas administraciones, llegando a familias que necesitan un apoyo adicional".

La cantidad de alimentos disponible está condicionada por las existencias y las posibilidades de suministro del Banco de Alimentos, si bien la Hermandad procura incrementar, dentro de sus posibilidades, las cantidades que se facilitan a las familias.

El informe municipal señala que esta iniciativa contribuye de manera subsidiaria a cubrir las necesidades básicas de alimentación y complementa otras prestaciones municipales e institucionales.

"Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que ninguna persona que atraviese una situación de dificultad se sienta sola", ha afirmado Saavedra, quien ha remarcado el compromiso municipal para que "los recursos públicos y la colaboración con las entidades sociales sirvan para mejorar la atención social en los barrios y dar respuestas concretas a las necesidades reales de los granadinos, especialmente, de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".