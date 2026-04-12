El Ayuntamiento de Granada inaugura la exposición 'El gabinete del artificio' de Alejandro Gorafe en el Gran Capitán

El concejal y presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro, Raúl Fernández, en la inauguración de 'Alejandro Gorafe. El gabinete del artificio'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de su Área de Cultura, ha inaugurado la exposición 'Alejandro Gorafe. El gabinete del artificio', una "ambiciosa retrospectiva dedicada a uno de los creadores visuales más singulares de la escena artística granadina contemporánea".

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, la muestra, que acoge el Centro Cultural Gran Capitán, rinde homenaje al artista tras su reciente fallecimiento en noviembre de 2024, poniendo en valor su legado y su contribución al arte actual.

En concreto, esta exposición recorre la trayectoria completa de Alejandro Gorafe desde sus inicios en los años ochenta hasta su etapa más madura, permitiendo al visitante comprender la evolución de su lenguaje artístico, sus procesos creativos y su universo conceptual. A través de objetos intervenidos, ensamblajes, 'ready-mades' y piezas de fuerte carga poética, Gorafe construye "un discurso único donde la materia se transforma y cuestiona la realidad cotidiana".

Por su parte, el concejal y presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro, Raúl Fernández, ha destacado durante la presentación que "Alejandro Gorafe representa una de las voces más personales y comprometidas del arte contemporáneo granadino", al tiempo que ha valorado que su obra, profundamente reflexiva y cargada de simbolismo, "nos invita a mirar el mundo desde otra perspectiva, a cuestionar lo cotidiano y a descubrir nuevas lecturas de la realidad".

"Desde el Ayuntamiento de Granada seguimos apostando por visibilizar y proyectar el talento de nuestros artistas, especialmente en espacios como el Centro Cultural Gran Capitán, que queremos consolidar como epicentro del arte contemporáneo en nuestra ciudad y pieza clave en el camino hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031", ha declarado.

En contexto, comisariada por Concha Hermano Barrios, la exposición plantea un recorrido por el universo creativo del artista donde los objetos cotidianos se convierten en vehículos de pensamiento. Según la comisaria, "la obra de Gorafe se construye desde la transformación de la materia y la ruptura de sus significados preestablecidos. Sus piezas funcionan como objetos en devenir, capaces de alterar nuestra percepción y abrir nuevas relaciones con el mundo".

"A través del ensamblaje, la ironía y la poesía objetual, el artista desarrolla una antropología de lo cotidiano que nos sitúa ante un territorio de interrogación constante, donde no hay respuestas cerradas, sino intensidades y sugerencias", ha añadido.

De este modo, 'El gabinete del artificio' reúne algunas de sus series más representativas, como 'Juegos de artificio', 'Titiritañas' o 'Atrapavientos', junto a piezas icónicas que dialogan "con la tradición surrealista, la poesía visual y el arte povera". La exposición no solo constituye un ejercicio de memoria, sino también "una oportunidad para descubrir la profundidad conceptual y la riqueza estética de un creador imprescindible".

En suma, la Administración granadina refuerza así su compromiso con la cultura como motor de desarrollo, identidad y proyección internacional, apostando por una programación de calidad que sitúa a la ciudad en el mapa del arte contemporáneo y fortalece su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.