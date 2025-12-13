El Ayuntamiento de Granada inaugura la Oficina de Información Turística de cara a la Capitalidad Cultural de 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a la Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz y el presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado este sábado oficialmente, junto a la Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz y el presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez, la nueva Oficina de Información Turística del Ayuntamiento de Granada, un espacio concebido como un "punto estratégico para la modernización del destino Granada" y para reforzar el posicionamiento de la ciudad en su camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031.

Tal y como ha indicado el Consistorio local en una nota, la oficina se sitúa en la calle Acera del Casino, junto al Teatro Isabel la Católica, en la planta baja del antiguo Centro Cultural de CajaGranada. En el transcurso del acto, la alcaldesa ha anunciado además que, de manera conjunta con la Diputación, seguirán "trabajando juntos" para recuperar la sala inferior del remodelado lugar como sala de exposiciones, cerrada durante años, sumando así un "nuevo espacio cultural que favorecerá la programación de exposiciones en el corazón de la ciudad".

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que esta oficina simboliza "una ciudad innovadora, accesible, sostenible y profundamente ligada a su identidad cultural", y ha apostillado que el turismo es actualmente "uno de los principales motores económicos de Granada y una pieza esencial en el proyecto de ciudad que estamos construyendo hacia 2031".

Así, Carazo ha destacado además que esta nueva infraestructura es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, Cetursa Sierra Nevada y el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada, poniendo de relieve "la fuerza que tiene la unión entre instituciones" cuando se trabaja con el objetivo común de ofrecer al visitante "una experiencia completa, de calidad y conectada con toda la riqueza cultural y natural de nuestra provincia".

La nueva oficina se enmarca en la estrategia municipal para convertir a Granada en un Destino Turístico Inteligente, apoyado en cinco pilares como "gobernanza, tecnología, innovación, accesibilidad y sostenibilidad". Tal y como ha especificado el Consistorio local, más allá de ser un punto de información, el espacio "fusiona atención personalizada con herramientas tecnológicas avanzadas, permitiendo a los visitantes acceder de forma interactiva a todos los recursos turísticos, culturales y patrimoniales de Granada y su provincia".

En contexto, uno de los elementos más destacados de este nuevo centro es que será punto oficial de venta física de las entradas de la Alhambra, contando además con información presencial atendida por personal del Patronato de Turismo. A ello se suma también la venta de la Granada Card y el forfait de Sierra Nevada, "consolidando esta oficina como un nodo único de servicios turísticos de la ciudad".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha valorado esta apertura como "un ejemplo de cooperación institucional al servicio del desarrollo económico y turístico de toda la provincia", y ha indicado que "unidos somos más fuertes". Entre otras, Rodríguez ha señalado los nuevos atractivos que se sumarán a la oferta turística de la provincia como el Castillo de La Calahorra, "que está suponiendo un revulsivo", o el futuro Museo Provincial de la Semana Santa en el Convento de la Concepción de Guadix; así como el Geoparque, la Costa Tropical, el Poniente o La Alpujarra, entre otros.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que "Granada y su provincia ganan en cohesión, en proyección internacional y en capacidad para generar empleo y desarrollo económico". Una visión integradora, en palabras de Rocío Díaz, que responde a la línea marcada por el Gobierno de Juanma Moreno de "unir, coordinar y potenciar todos los recursos turísticos para que Granada y Andalucía sean más fuertes y competitivas".

Al hilo, la consejera ha precisado que se trata de "una infraestructura moderna, accesible y pensada para ofrecer la mejor experiencia a quienes nos visitan, reforzando al mismo tiempo la economía local y la generación de empleo", y ha felicitado a todas las entidades públicas y privadas que colaboran día a día para que "nuestra provincia siga creciendo como destino turístico de referencia".

En concreto, la nueva oficina incorpora en un futuro, además, dos salas en su espacio inferior. Una de ellas estará dedicada de forma permanente a la provincia, concebida como "una gran sala expositiva sobre la riqueza patrimonial, cultural y turística de los municipios granadinos". La segunda sala recupera la vocación expositiva que tradicionalmente tuvo este enclave, "acogiendo muestras culturales y artísticas como parte del pulso creativo de la ciudad".

Con un marcado carácter "innovador y virtual", el centro integra recursos digitales, contenidos interactivos y una "cuidada puesta en escena" que convierten este espacio en un escaparate de la nueva imagen y marca de Granada, donde tradición y modernidad dialogan para ofrecer una "experiencia turística completa".