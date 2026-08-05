El Ayuntamiento de Granada mejora el espacio de ensayos del Grupo Municipal de Bailes Regionales

El Ayuntamiento de Granada ha culminado la renovación del suelo del local de ensayos del Grupo Municipal de Bailes Regionales de Granada, ubicado en las dependencias del antiguo Dispensario Municipal de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha culminado la renovación del suelo del local de ensayos del Grupo Municipal de Bailes Regionales de Granada, ubicado en las dependencias del antiguo Dispensario Municipal de la ciudad. La actuación, impulsada por el área de Cultura, permitirá mejorar las condiciones en las que esta histórica agrupación desarrolla su actividad artística, educativa y de conservación del patrimonio inmaterial de la ciudad.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha destacado este miércoles durante una visita a este lugar, que esta intervención responde al compromiso municipal con el mantenimiento de los espacios destinados a la creación y difusión cultural. "Facilitará el desarrollo de los ensayos, las actividades formativas y el trabajo diario de un colectivo que, desde su creación por el Ayuntamiento en 1980, se ha convertido en uno de los principales referentes en la preservación y promoción del folclore granadino", ha expuesto.

"Consideramos que esta actuación va mucho más allá de una mejora material; estamos cuidando el lugar donde se preserva una parte esencial de la identidad cultural de Granada, así que dotar a esta agrupación de un espacio más adecuado para sus ensayos es contribuir con quienes, desde hace más de cuarenta años, mantienen vivas nuestras danzas, nuestras músicas y nuestras tradiciones", ha destacado Saavedra.

Desde su presentación oficial en 1981, coincidiendo con la festividad de San Cecilio, patrón de la capital nazarí, la agrupación ha participado de forma ininterrumpida en las principales celebraciones de Granada y ha llevado el folclore tradicional a los distintos barrios de la ciudad, además de representar a Granada en prácticamente todas las comunidades autónomas y en numerosos países europeos, convirtiéndose en uno de los mejores embajadores culturales de la ciudad.

El grupo desarrolla además una importante labor pedagógica a través de la Escuela y los Talleres Municipales de Folclore, donde niños, jóvenes y adultos encuentran un espacio para aprender las tradiciones musicales y dancísticas granadinas, al tiempo que se fomenta la convivencia, el esfuerzo compartido, la disciplina y el respeto.

Esta labor se completa con un intenso trabajo de investigación que ha permitido conservar más de cuarenta danzas tradicionales, entre ellas el Fandango de Granada, los bailes de la Alpujarra, las zambras del Sacromonte o el emblemático Baile de la Reja.

"El Grupo Municipal de Bailes Regionales representa el compromiso de varias generaciones de granadinos con un patrimonio que no se conserva en los museos, sino sobre los escenarios, en nuestros barrios y plazas. Su trabajo constituye una labor cultural, educativa y social de enorme valor para la ciudad", ha aseverado el portavoz municipal, quien ha valorado el trabajo de la agrupación por mantener viva nuestra tradición y hacer que evolucione sin perder su esencia.

En este sentido, Saavedra ha subrayado el importante valor de esta agrupación para el gran proyecto de ciudad de Granada 2031 y para una candidatura que "no solo se construye a través de grandes infraestructuras o de grandes eventos culturales".

"Granada 2031 también se sustenta con el apoyo de quienes, día tras día, mantienen vivo nuestro patrimonio inmaterial y transmiten nuestras raíces a las nuevas generaciones. Esa cultura cotidiana, popular y compartida es uno de los grandes valores que queremos proyectar al conjunto de Europa", ha apostillado.

La agrupación ha recibido a lo largo de su trayectoria numerosas distinciones por su labor cultural y educativa, entre ellas el Diploma de Honor de la Ciudad de Granada en 2012 y el Premio EXIBED a la Excelencia en la Calidad Educativa en 2016, reconocimientos que avalan una trayectoria dedicada a preservar y difundir el patrimonio folclórico granadino.

Por su parte, Consuelo Castillo, miembro del Grupo Municipal de Bailes Regionales de Granada, ha trasladado su satisfacción por la renovación del que es su "material de trabajo esencial" y garantía de que puedan seguir desarrollando su labor en las mejores condiciones.